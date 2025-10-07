Prima pagină » Actualitate » Categoria de șoferi care ar putea plăti o taxă de 3,5 euro pe zi sau 1.200 de euro pe an, în România

07 oct. 2025, 10:36, Actualitate
O nouă taxă ar putea să apară în România. Aceasta ar putea fi dedicată conducătorilor auto care au autoturisme înmatriculate în alte județe în afara Bucureștiului. În cazul acestor șoferi, taxa ar putea fi de 3,5 euro pe zi sau chiar de 1.200 de euro pe an. Această taxă ar putea fi necesară către achitare, pentru a putea circula în Capitală, arată Cancan.

Există o probabilitatea să apară o nouă taxă pentru o anumită categorie de șoferi, în România. Practic, șoferii care sosesc în București cu autoturisme care sunt înmatriculate în alte județe diferite față de Capitală și Ilfov ar putea să fie puși în situația de a plăti o nouă taxă, pentru a circula. Introducerea unei astfel de măsuri are un scop precis.

La momentul actual, este vorba despre o idee legislativă legată de modul în care să se circule pe străzile Bucureștiului. Ideea legislativă are la bază introducerea unui sistem de taxe cu scopul de a reduce atât aglomerația din oraș, cât și poluarea.

Șoferii ar putea plăti o taxă de 3,5 euro/zi sau chiar de 1.200 de euro/an

O astfel de măsură ar veni în contextul în care Capitala se confruntă cu probleme tot mai mari legate de trafic, aerul poluat și blocările pe străzi.

De menționat faptul că aceste taxe ar putea să difere în funcție de tipul de autoturism. Cea mai mică taxă ar putea fi de 3,5 euro (17,82 de lei, la cursul actual al BNR) pe zi. Un abonament pe un an, pentru mașinile „comune”, ar putea costa 50 de euro (circa 254 de lei). Totuși, în cazul vehiculelor de transport greu, abonamentul anual ar putea ajunge chiar și la 1.200 de euro (circa 6.110 lei, la cursul BNR actual).

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

