Crin Antonescu, prima reacție după dispariția lui Iliescu: Băsiștii și post-băsiștii „rezişti”, fac scandal la catafalcul cu onoruri de stat. Președintele lor stă ascuns în birou

ULTIMA ORĂ Ministrul Sănătății stabilește obligații NOI pentru managerii de spitale. Feedback-ul pacienților, DEFINITORIU pentru performanţa unităților medicale
15:24
Crin Antonescu a notat, vineri, într-o postare pe pagina sa de Facebook ca urma a funeraliilor lui Ion Iliescu că: „După 20 de ani în care au condus România (Președinție, Instanțe, Parchete, Servicii), băsiștii și post-băsiștii „rezişti”, fac scandal la catafalcul cu onoruri de stat. Se răfuiesc vitejește cu întâmplări de acum 35 de ani”.
„Bolojan și… Băsescu însuși fac ceea ce bietul ascuns în biroul prezidențial nu e în stare. Dar… morții cu morții, viii cu viii! Băsescu cere casa, banii înapoi, pensia specială, SPP-ul etc. Atleții austerității se conformează urgent”, a mai notat Antonescu.
„E o modestă formă de solidaritate cu toți cei chemați azi cu japca la austeritate, ca să plătim, între altele, drepturile redobândite ale domnului Băsescu. E normal. Băsiștii și urmașii lor, ca și simpatizanți pe care nu-i bănuiam, au câștigat alegerile. Fie primit, pentru ca administrația Dan–Bolojan să-și poată salva obrazul. Căci respectul și simpatia pentru turnătorii fostei Securități se țin cu cheltuială”, mai spune Crin Antonescu, fost președinte al PNL și fost președinte interimar al țării.
„Noi ne vom răfui înainte cu Iliescu, viu sau mort. P.S.: Despre Ion Iliescu, mai târziu. Azi, doar creștinescul „Dumnezeu să-l ierte!” și tăcerea cuviincioasă, o clipă, în fața morții”, mai spune Antonescu în încheiere.