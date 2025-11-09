Culisele vizitei lui Nicușor Dan în SUA, dezvăluite de un consilier prezidențial: Avem nevoie de investitori

Consilierul prezidențial Radu Burnete a dezvăluit duminică la Digi 24, mizele vizitei lui Nicușor Dan în Statele Unite. „Pentru noi este foarte important să adâncim această relație economică, adică să avem mai multe investiții americane”, a spus Burnete.

Consilierul prezidențial a declarat că trebuie să aprofundăm investițiile în zone strategice, energie, de exemplu, sau în domeniul militar, că, până la urmă, cumpărăm multă tehnologie militară din America.

„Dorim să și producă aici o parte din ea, chiar dacă acum ne concentrăm pe SAFE, cam astea sunt zonele în care ne uităm. Are și România câteva resurse minerale critice. Din nou, zonă unde ne putem uita și avem nevoie de investitori”, a spus Burnete.

Mandatul lui Nicușor Dan

Șeful statului va face o primă vizită oficială în Statele Unite la începutul anului viitor, iar oficialii români mizează pe atragerea de investiții.

„Ce se dorește în acest mandat este nu doar să atragă investiții străine în România, ci să încercăm să ajutăm și noi mai mult companiile românești să cucerească noi piețe. Și chiar dacă piața americană e una dificilă și îndepărtată pentru noi, cu siguranță ne vom propune să avem alături de noi și câțiva oameni de afaceri români care ar putea să-și extindă afacerile acolo”, mai spune consilierul prezidențial.

