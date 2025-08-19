Cum a explicat judecătoarea CCR Iuliana Scântei anularea alegerilor: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze oamenilor

Laura-Iuliana Scântei, judecător la Curtea Constituțională a României, a explicat marți la Râșnov, în cadrul unei dezbateri, cum s-a ajuns la anularea alegerilor, întrebarea fiindu-i adresată din public.

Judecătorul CCR a explicat mai bine de 20 de minute care sunt atribuțiile CCR și cum au decurs pașii atunci când Curtea a fost solicitată să intervină pentru a da un verdict, iar ulterior de ce s-a ajuns la anularea alegerilor prezidențiale. „Conform legii, alegerile sunt definite prin trei criterii obligatorii: libere, periodice și corecte. Ele au fost libere, pentru că oamenii au putut vota candidatul dorit, dar și periodice, pentru că au avut loc la data stabilită”, a menționat Scântei.

„Din documentele CSAT, care arătau cum campania electorală a fost viciată, „noi nu am sancționat și îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a explica oamenilor și poate de a ne cere scuze, niciun alegător pentru cum a votat, ci pentru faptul că un competitor nu a respectat niște acte normative obligatorii”, a mai spus judecătoarea.

Cu privire la metodele folosite astăzi în campaniile electorale, inclusiv cele pe internet, judecătoarea a mai spus „lumea s-a mișcat mai repede decât s-a mișcat legislația națională și atribuțiile autorităților în domeniu”.