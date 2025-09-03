Daniel Zamfir, critici dure la adresa ministrului de Externe: Mult prea mare pălăria pentru domnia sa

„Fără să am o expertiză în relații diplomatice, pot să vă spun că lucrul acesta nu se face. Doamna Țoiu a dovedit că această funcție este, probabil, o pălărie mult prea mare pentru domnia sa”, a declarat senatorul PSD Daniel Zamfir, cu privire la faptul că angajații ambasadei au fost împiedicați să participe la evenimentul desfășurat în China, la care a participat Vladimir Putin.

Senatorul a mai adăugat că decizia ministrului de a interzice participarea ambasadei reprezintă „un afront la adresa Chinei” și a criticat lipsa de experiență în domeniul diplomatic.

„În diplomație lucrurile sunt albe sau negre și trebuie să ai abilitatea de a gândi în perspectivă. Nu înțelegem de ce am lua o atitudine care ar putea afecta relațiile cu China, mai ales când discutăm de Taiwan și alte inițiative care necesită prudență”, a afirmat Zamfir, în direct la Realitatea Plus.

