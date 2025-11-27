Joi dimineață, DIICOT efectuează ample percheziții la sediul unui cunoscut operator portuar, precum și la domiciliile unor persoane într-un dosar în care este vizat un grup infracțional organizat care folosea documente falsificate pentru import-export de produse petroliere.

Procurorii DIICOT ridică la acest moment înscrisuri din Vama Constanța, perchezițiile vizând 37 de locații. Există acuzații de evaziune fiscală, constituire de grup infracțional și contrabandă cu produse petroliere printr– rețea formată în jurul a două companii de export, scriu Info Sud-Est și G4Media.

Dosar in rem în Vama Constanța și în alte 36 de locații

Procurorii fac percheziții în Vama Constanța (foto jos) și în alte 36 de locații, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane fizice, acuzate de contrabandă cu produse petroliere, conform comunicatului DIICOT transmis joi dimineață. În egală măsură, procurorii ridică înscrisuri și de la comisionarii vamali apropiați de fostul adjunct al Vămii Alexandru Mateiciuc, actual șef la Vama Mangalia, conform surselor citate. Dosarul este deschis in rem (vizează faptele și nu o anumită persoană).

De notat că perchezițiile au loc în București și în județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor.

Mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere

Potrivit DIICOT, începând cu anul 2022 s-ar fi constituit, în jurul a două companii de export înmatriculate în țări din Europa, o grupare infracțională organizată, care ar acționa și în prezent. Aceasta ar fi pus în practică un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind la autoritatea vamală documente falsificate sau inexacte cu privire la cantitățile de produse importate, precum și infrastructura și facilitățile unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat, arată DIICOT.

„Importatorii români au operat cu coduri de acciză de tip ”fără depozitare”, ceea ce a favorizat pierderea trasabilității unor cantități semnificative de produse petroliere (motorină). Sunt făcute verificări cu privire la un număr 11 firme care au importat motorină în perioada 2022-2025”, mai transmite DIICOT în comunicatul transmis.

Cum era distorsionată piața produselor petroliere- documente

Procurorii susțin că documentele false sau inexacte au distorsionat piața produselor petroliere, întrucât:

societățile intermediare importatoare, relativ mici ca infrastructură, au realizat profituri disproporționat de mari în raport cu operatori care dețin capacități semnificative de rafinare, producție și distribuție;

ar fi creat condițiile propice comiterii unor acte de evaziune fiscală, prin omisiunea totală sau parțială a înregistrării în contabilitate a operațiunilor și a veniturilor obținute din vânzarea motorinei importate;

ar fi creat condițiile propice comiterii unor acte de evaziune fiscală prin evidențierea unor cheltuieli fără fundament economic ori a unor operațiuni fictive, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate statului.

Grave acuzații de corupție în Vama Constanța

Presa a arătat în mod repetat, într-o serie de investigații, modul cum Vama Constanța blochează sau întârzie nejustificat mărfuri care așteaptă emiterea declarației vamale.

Alexandru Mateiciuc , directorul general adjunct al Vămii Constanța, era acuzat de agenții economici și comisionari că gestionează preferențial situațiile în care se află agenții economici: ”Cine nu se conformează, așteaptă”, au declarat atunci sursele citate. Vezi detalii aici.

, directorul general adjunct al Vămii Constanța, era acuzat de agenții economici și comisionari că gestionează preferențial situațiile în care se află agenții economici: ”Cine nu se conformează, așteaptă”, au declarat atunci sursele citate. Vezi detalii aici. Mai mult, avertizorii de integritate cu care au stat de vorbă cele două publicații menționate vorbesc de evaziune fiscală de 5 miliarde de lei anual în vămile ”cu grad maxim de corupție”, între care amintesc și Vama Constanța. Între acuzații, avertizorii avertizau și că Vama Constanța favorizează zeci de companii românești de tip fantomă, cu acționariat românesc și/sau străin, în special italian, implicate în toate schemele de evaziune posibile, oferindu-le acces la informații secretizate, la infrastructura Oil Terminal Constanța și ajutându-le constant prin diminuarea controalelor vamale, se arată în scrisoare.

anual în vămile ”cu grad maxim de corupție”, între care amintesc și Vama Constanța. Între acuzații, avertizorii avertizau și că Vama Constanța favorizează zeci de companii românești de tip fantomă, cu acționariat românesc și/sau străin, în special italian, implicate în toate schemele de evaziune posibile, oferindu-le acces la informații secretizate, la infrastructura Oil Terminal Constanța și ajutându-le constant prin diminuarea controalelor vamale, se arată în scrisoare. Un grup de vameși din Constanța au acuzat, într-o scrisoare anonimă adresată Ministerul Finanțelor, existența unei rețele de angajați care “ia șpagă” în Vama Constanța: ”Grup infracțional organizat”, ”În registre e dezastru”, ”Nu se ține o evidență corectă la marfa descărcată”, iată câteva din acuzațiile aduse de vameși conducerii Vămii Constanța.

