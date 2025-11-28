Vama Constanța și alte 36 de locații au fost „ținta” unor percheziții de amploare ale DIICOT, iar acuzațiile procurorilor sunt foarte grave – evaziune fiscală, constituire de grup infracțional și contrabandă cu produse petroliere. Gândul prezintă, în exclusivitate, o informație de ultimă oră!

În timpul perchezițiilor desfășurate de DIICOT au fost descoperite 2 mili0ane de lei cash, dar și o armă letală și muniție. În scenariu apar un apropiat al lui Augustin Oancea – șeful Tinmar, unul dintre „băieții deștepți din Energie” -, dar și fratele acestuia, George Oancea.

Potrivit surselor judiciare, „arma a fost găsită la George Adrian Chealfa, om de afaceri din Bacău, suspectat că este spatele Aliz Impex”.

„Suma de bani – 2 milioane de lei – a fost găsită în mașină la George Oancea, cu domiciliul în București. Banii au fost găsiți în mașina din garaj. George Oancea este administrator la Get Oil și este fratele lui Augustin Oancea de la Tinmar Energy, implicat și el în firma fratelui său”, au dezvăluit aceleași surse judiciare, în excluisivitate pentru Gândul.

Surse judiciare spun că perchezițiile procurorilor au vizat și firma Socar. Gândul a relatat despre potențiale nereguli din asocierea SOCAR Petrolul și JetFly Hub care vizează domeniul produselor petroliere accizabile din România.

DIICOT: „O armă letală și mai multe cartușe deținute ilegal”

Potrivit unui comunicat DIICOT, în timpul perchezițiilor efectuate în această anchetă de proporții au fost descoperite, pe lângă documente financiar-contabile, și o armă letală, plus mai multe cartușe „deținute ilegal”.

„Pe parcursul perchizițiilor efectuate în cursul acestei zile au fost găsite și ridicate documente financiar-contabile, dispozitive de stocare a datelor, ce urmează a fi supuse perchezițiilor informatice, o armă letală și mai multe cartușe deținute ilegal, precum și alte mijloace de probă.

De asemenea, urmează a se dispune măsura sechestrului asigurător asupra unei sume de aproximativ 2.000.000 lei, găsită și ridicată dintr-un autoturism aparținând unei persoane fizice.

Actele de urmărire penală sunt realizate împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate. Activitățile desfășurate beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Generale Antifraudă Fiscală”, transmite DIICOT.

Percheziții la grupul Tinmar, deținut de Oancea. Prejudiciu de peste 20 de milioane de euro. „Spălare de bani, conturi în paradisuri fiscale”

În data de 6 noiembrie 2025, Parchetul General și Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR au efectuat percheziții la firmele din grupul Tinmar – unul dintre cei mai mari traderi de energie – controlat de controversatul om de afaceri Augustin Oancea.

Prejudiciul din dosar se ridică la peste 104.000.000 de lei, adică peste 20 de milioane de euro, potrivit unui comunicat al parchetului. Banii ar fi fost spălați prin intermediul unor off-shore-ruri cipriote.

Trebuie precizat că Grupul Tinmar a respins acuzațiile de înșelăciune și spălare de bani.

Grupul Tinmar

Compania susține că acuzațiile sunt „neadevărate și potențial prejudiciabile”, precizând că toate controalele efectuate de ANAF, Antifraudă și ANRE în ultimii ani s-au încheiat fără constatarea unor ilegalități.

„Din probele administrate au rezultat indicii conform cărora, în perioada aprilie – august 2022, reprezentaţii a două societăţi comerciale având ca obiect comercializarea şi furnizarea energiei electrice au indus în eroare pe reprezentaţii unei autorităţi administrative autonome, prin depunerea la aceasta, în cadrul mecanismului de compensare a preţurilor la energie electrică reglementat de O.U.G. nr.27/2022, a mai multor deconturi prin care au solicitat şi în temeiul cărora au încasat de la bugetul de stat sume mai mari decât cele la care aveau dreptul potrivit dispoziţiilor legale.

Raportarea s-a făcut la un preţ mediu de achiziţie a energiei electrice livrate către clienţii finali, supradimensionat în mod fraudulos ca urmare a unor vânzări successive anterioare ale acestei cantităţi de energie, prin interpunerea artificială pe lanţul de tranzacţionare a unor societăţi făcând parte din acelaşi grup şi practicarea unui preţ de achiziţie mărit în mod artificial, cauzând bugetului de stat un prejudiciu estimat în acest moment la suma de 104.346.359,33 lei.

Ulterior, în scopul disimulării provenienţei infracţionale a sumelor dobândite din pretinsa infracţiune de înşelăciune, acestea au fost supuse unui proces de ”spălare a banilor”, prin transferul lor ulterior şi succesiv în conturile bancare ale altor societăţi din acelaşi grup sau prin viramentul lor, cu justificarea “dividente” sau ”restituire împrumut”, în conturile unor societăţi de tip off-shore înfiinţate în paradisuri fiscale (Cipru), ce deţin, în calitate de asociat unic, capitalul social al unora dintre societăţile române din grup, fiind retransferate ulterior, cu justificarea “împrumut” sau “restituire împrumut”, în conturile bancare ale persoanei fizice interopuse, apropiate acestuia, în vederea reinserţiei lor în circuitul economic”, s-a precizat în comunicat, potrivit G4 Media.

Cine este Augustin Oancea, omul de afaceri care controlează Tinmar

Grupul Tinmar este controlat de omul de afaceri Augustin Oancea, unul dintre cei mai influenți „băieți deștepți” din piața de energie. În clasamentul Forbes 500 din 2024, Oancea ocupa locul 21, cu o avere estimată la 1,6 miliarde de lei (peste 310 milioane de euro).

În februarie 2024, ANRE a aplicat o amendă record de peste 200 de milioane de euro pentru patru traderi de energie care au obținut profituri uriașe în timpul crizei energetice, printre aceștia s-a aflat și grupul Tinmar. Furnizorii au contestat în instanță decizia autorității.

De-a lungul ultimilor ani, firmele din grupul Tinmar au fost abonate la contracte „grase” cu instituțiile statului.

În aprilie 2025, compania Eye Mall, parte din grup, a câștigat un contract de aproape 13 milioane de euro pentru furnizarea energiei electrice necesare iluminatului public din București, pentru o perioadă de un an.

În 2023, Tinmar Energy a obținut un acord-cadru de peste 4 milioane de euro pentru furnizarea de energie către Ministerul Finanțelor și un altul, în valoare de 1,8 milioane de euro, cu ANAF.

În decembrie 2024, compania și-a adjudecat un contract de 7 milioane de euro cu STB, iar în aprilie 2024 a semnat un acord de 44 milioane de euro cu Agenția de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) pentru alimentarea locurilor de consum din rețeaua instituției.

Tot în 2024, Tinmar Energy a obținut contracte majore cu Societatea Națională de Radiocomunicații, în valoare de 10 milioane de euro, și cu Metrorex, pentru 24 de milioane de euro, ambele pentru furnizarea de energie electrică pe o durată de un an.

27 noiembrie 2024. DIICOT , 37 de mandate de percheziție: „Premisele distorsionării pieței produselor petroliere”

Joi, 27 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai unităților subordonate, au pus în aplicare 37 de mandate de percheziție la sediile unor persoane juridice printre care și un operator portuar, precum și la domiciliile unor persoane fizice din municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor.

Este vorba despre un dosar în care se efectuează cercetări in rem, privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate și evaziune fiscală.

„Din probatoriul administrat până în prezent, au rezultat suspiciuni cu privire la faptul că începând cu anul 2022, s-ar fi constituit, în jurul a două companii de export (înmatriculate în țări din Europa), o grupare infracțională organizată, care ar acționa și în prezent, și care ar fi operaționalizat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind la autoritatea vamală documente falsificate sau inexacte cu privire la cantitățile de produse importate, precum și infrastructura și facilitățile unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat.

Utilizarea unor documente inexacte privind cantitățile de marfă importate au generat, pe de o parte, premisele distorsionării pieței produselor petroliere — întrucât societăți intermediare importatoare, relativ mici ca infrastructură, au realizat profituri disproporționat de mari în raport cu operatori care dețin capacități semnificative de rafinare, producție și distribuție — iar pe de altă parte, ar fi creat condițiile propice comiterii unor acte de evaziune fiscală, prin omisiunea totală sau parțială a înregistrării în contabilitate a operațiunilor comerciale și a veniturilor obținute din vânzarea motorinei importate, cât și prin evidențierea unor cheltuieli fără fundament economic ori a unor operațiuni fictive, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate statului.

Practici de acest tip au fost facilitate de faptul că importatorii români au operat cu coduri de acciză de tip „fără depozitare”, ceea ce a favorizat pierderea trasabilității unor cantități semnificative de produse petroliere (motorină).

La acest moment sunt efectuate verificări cu privire la un număr 11 societăți comerciale care au importat, în perioada 2022-2025, produse energetice – motorină”, a transmis DIICOT prin intermediul unui comunicat de presă.

RECOMANDAREA AUTORULUI: