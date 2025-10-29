Ștefan Dănilă: „România poate risca să fie parte a unor înțelegeri”

„Să spunem că aș prefera să nu fim în situația asta. Sperăm să nu fim în situația asta”, a răspuns Ștefan Dănilă, întrebat într-o intervenție la Gândul, dacă România este în situația de a fi amenințată cu pierderea unor teritorii.

La întrebarea moderatorului Ionuț Cristache, dacă ne paște vreun pericol, Dănilă a spus că: Eu sper că nu ne paște vreun pericol, dar trebuie să fim atenți la ce se întâmplă în jurul nostru.

„Nu suntem lăsați de izbeliște, dar putem să fim partea unor înțelegeri”, a mai spus fostul şef al Statului Major General al Armatei Române în perioada 2011-2015.

„Înțelegeri de care să știm sau să nu știm?” a întrebat moderatorul. Dacă știm sau nu știm, asta nu pot eu spun, a mai răspuns Ștefan Dănilă.

