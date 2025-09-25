Prima pagină » Actualitate » Bărbat rănit de un GLONȚ tras dintr-un poligon privat. Incidentul a avut loc pe un drum național

25 sept. 2025, 15:09, Actualitate
Sursa foto: Poliția Română

Un ciclist din Botoşani a fost rănit de un glonţ tras dintr-un poligon privat. Gravul incident s-a petrecut miercuri, pe un drum naţional din judeţul Botoşani.

Un bărbat care mergea cu bicicleta a fost rănit de un glonţ tras dintr-un poligon privat, relatează Agerpres. Victima a suferit o rană ușoară și nu a necesitat internare prelungită.

Ciclistul a suferit răni ușoare

Bărbatul, în vârstă de 53 de ani, a suferit răni uşoare, fiind transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Mavromati” din Botoşani pentru îngrijiri medicale.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Bucecea au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat de 53 de ani, din oraşul Bucecea, ar fi fost lovit de un glonţ, în timp ce se deplasa pe drumul naţional DN 29C, în apropierea unui poligon de tragere privat. A fost constituită echipă operativă formată din poliţişti ai Serviciului Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase care au demarat cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. În locul indicat de victimă a fost identificat un element de muniţie, care a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor”, a precizat Delia Nenişcu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al județului Botoșani.

Activitatea poligonului a fost suspendată

Până la finalizarea investigaţiilor, autorizaţia de funcţionare a poligonului a fost ridicată. Activitatea acestuia a fost suspendată. Poliţiştii investighează cazul sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi uz de armă fără drept.

Investigațiile continuă sub aspectul infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și uz de armă fără drept, autoritățile urmărind să clarifice cum a ajuns glonțul să atingă trecătorul, din fericire fără urmări grave.

