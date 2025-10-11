Fotografii magnifice din Munții Carpați, care surprind așa-numitul „Brocken spectre” –, un fenomen meteo rar sub forma unui halo multicolor care înconjoară silueta proiectată pe ceață – fac furori pe rețeaua X. De-a lungul vremii, misterioasa „Fantoma Broken” a alimentat multe speculații care provoacă limitele imaginarului.

În Munții Carpați (partea ucraineană) a reapărut „Fantoma Brocken”. Este vorba de un fenomen atmosferic rar, în care umbra unei persoane este proiectată pe nori sau ceață, formând o figură uriașă cu un halou curcubeu.

Figura uriașă cu halou curcubeu pare desprinsă dintr-un film SF

Fenomenul a fost surprins de călătorul Igor Romaniv pe muntele Grofa. „A fost incredibil! Fantoma apărea iar și iar — de fiecare dată diferită: lumina, norii, vântul, soarele se schimbau. Totul a durat mai mult de o oră”, a povestit acesta.

Cadrele observate, în care un contur uman uriaș plutește peste o mare densă și lăptoasă de nori, sunt dintre acele momente optice rare care par să transforme creasta într-o scenă de film SF.

Mesajul care însoțește imaginile invocă un „fenomen atmosferic unic”, umbra unei om fiind aruncată pe nori sau ceață și „încadrată de inele luminoase ale soarelui”.

Știința din spatele „fantomei”

„Brocken spectre” înseamnă denumirea pentru umbra mărită a observatorului, proiectată pe un nor sau pe ceață când soarele se află în spatele lui. În jurul capului umbrei apar adesea cercuri colorate, „glory”, generate de retro-împrăștierea și interferența luminii pe picături de apă de dimensiuni aproape uniforme. Întrucât norii nu oferă repere de distanță, ochiul estimează greșit scara, astfel că umbra pare uriașă, potrivit Stiripesurse.

Mișcarea „fantomei”, chiar dacă fotografiatul stă pe loc, se explică prin dinamica norilor și variațiile lor de densitate; pe măsură ce ceața se deplasează, proiectivitatea umbrei și a haloului se schimbă, ca o proiecție pe un ecran care se ondulează. În consecință, pe o creastă bătută de vânt, spectacolul poate părea aproape viu.

O fascinantă legendă montană

Numele provine de la Brocken, vârful cel mai înalt din Munții Harz (Germania), unde fenomenul a fost descris în 1780 de Johann Silberschlag. Brocken fiind deseori învăluit în ceață și ușor accesibil, ciudata umbră cu „aureolă” a devenit un personaj, de la poezie la jurnale de călătorie.

Departe de Harz, „fantoma” se arată oriunde apare combinația perfectă de relief și vreme: pe versanți de munte, în zborul cu avionul, pe faleze marine sau în Carpați.

Imagini similare au fost documentate și în Carpații ucraineni în ultimii ani. Lucru care confirmă că zona, cu inversiuni frecvente de temperatură și mări de nori la altitudini medii, favorizează apariția acestui fenomen rar.

Momentul ideal pentru a fi martorul unor momente unice în viață

Șansele ideale pentru observarea fenomenului apar dimineața sau spre apus, când soarele stă jos, iar călătorul se află pe un vârf ori pe o muchie cu un banc de ceață mai jos, chiar în fața sa. Lumina vine din spate, umbra cade pe ceață, așadar „glory”-ul se aprinde în jurul capului umbrei.

Fotografia „rețetei” e simplă, explică specialiștii: un unghi larg, expunere ușor compensată pentru a nu „arde” ceața și prudență. Nu trebuie să te apropii de cornișe sau de margini instabile pentru a „prinde” cercurile perfecte. Așasar, „fantoma” nu e supranaturală: este jocul luminii cu apa, relieful și perspectiva.

