Florența: Există informații că Potra cere azil politic în Rusia/ Sunt 22 de inculpați trimiși în judecată

16 sept. 2025, 21:04, Știri
„Există indicii că Horațiu Potra cere azil politic în Rusia”, spune Alex Florența. Potrivit procurorului general al României, Parchetul General a trimis în judecată 22 de inculpați în dosarul privind interferența Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024.

Întrebat despre Horațiu Potra, la Antena 3 CNN, Florența a precizat că „ există indicii că încearcă să obțină azil politic, să-și faciliteze o legătură cu autoritățile din Rusia pentru a obține azil politic”, notează Mediafax.

„Principala acuzație adusă este aceea de tentativă la comiterea unor acțiuni contra ordinii constituționale. Acest lucru presupune, în cazul dosarului de față, faptul că prin modul în care s-au organizat inculpații, prin modul în care au conceput acest plan de deturnare a unei manifestații pastrice la București, s-a urmărit prin această manifestație și prin efectele pe care doreau să fie produse următor, generalului stări de panică, o revoltă populară imediată și o presiune puternică asupra autorității din dorința de schimbare a ordinii constituționale, inclusiv a regimului constituțional ales la acel moment”, a declarat procurorul general Alex Florența.

 

Procurorii susțin că dosarul a fost instrumentat în colaborare cu principalele structuri de securitate: „Serviciul Român de Informații, Direcția Generală de Informații și Protecție Internă a Ministerului de Interne și, desigur, Ministerul de Interne, VGPR-ul și toate celelalte structuri din cadrul Ministerului de Interne.”

