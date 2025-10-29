Prima pagină » Știri » Fostul ambasador al SUA Adrian Zuckerman spune că Oana Gheorghiu nu și-a cerut scuze: Ca un american, mă simt insultat

Cristina Corpaci
29 oct. 2025, 22:34, Știri
Fostul ambasador al SUA la București Adrian Zuckerman a declarat într-o intervenție la Antena 3 CNN despre declarațiile anti-Trump, făcute de viitorul vicepremierul al României, susținut de Ilie Bolojan, că se simte insultat de declarații făcute chiar și înainte să ajungă la Guvern, deoarece nu și-a cerut scuze.

Adrian Zuckerman a declarat că ce a spus Oana Gheorghiu despre președintele Trump nu ar fi trebuit să spună nimeni.

„Faptul că a spus aceste lucruri înainte să ajungă la Guvern, în opinia mea, e mai bine că arată adevărul, ce crede despre lucrurile astea și la Guvern o să se modereze, dar ce e interesant că nu și-a cerut scuze și a explicat că doar a spus lucrurile astea, înainte să fi fost la Guvern, la fel cum a făcut doamna Dogioiu. Pentru mine ca un american, mă simt insultat de lucrurile astea”, a spus Zuckerman la Antena 3 CNN.

 

Reacție cu privire la retragerea trupelor americane din România 

Fostul ambasador a declarat că este un plan strategic nu doar între România și America, ci și NATO are un cuvânt de spus. 

„Eu nu știu cât de implicați au fost nu numai miniștrii, că deciziile astea, nu se fac la nivel de miniștri, sunt planuri, unde echipe din fiecare parte stau jos ca să înțeleagă ce trebuie aici, ce trebuie acolo. E un plan strategic nu numai între România și America … e și NATO, nu se face așa ceva fără implicarea NATO”, a mai spus Zuckerman la Antena 3 CNN.

