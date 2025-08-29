Grindeanu: Am promis românilor şi am livrat! PSD și-a făcut pe deplin treaba, dar nu acceptă taxarea mamelor și pensionarilor

Sorin Grindeanu anunță că miniștrii PSD au finalizat reformele din Pachetul 2 – companiile de stat, pensiile speciale ale magistraților și reforma în sănătate – dar social-democrații vor contesta măsurile care vizează mamele și pensionarii.

„Am promis românilor şi am livrat! Miniștrii PSD și-au făcut pe deplin treaba în ceea ce privește reformele din Pachetul 2 de măsuri pe care le-au avut de gestionat: reforma companiilor de stat și a ASF, ANRE și ANCOM– Secretariatul General al Guvernului (PSD), reforma pensiilor speciale ale magistraților – Ministerul Muncii (PSD) și reforma în sănătate – Ministerul Sănătății (PSD)”, a postat Sorin Grindeanu.

PSD nu poate susține un stat român cinic

Șeful inerimar al PSD a declarat că: „Sunt reforme grele așteptate de foarte mult timp de români care vizează mai multă echitate și justiție socială prin tăierea privilegiilor, acces mai mare la sănătate sau adaptarea nivelurilor salariale la realitatea economică a României. În paralel, consider că prin eliminarea CASS la veteranii de război și deținuții politici, dar și prin impozitarea câștigurilor din criptomonede – două măsuri propuse de PSD, transmitem un semnal că social-democrații nu pot susține un stat român cinic care nu recunoaște meritele celor care și-au pus viața în slujba țării, dar îi scutește de taxe pe cei mai bogați dintre români”, adaugă acesta.

PSD va aduce amendamente pentru a corecta și alte puncte, susține Grindeanu.