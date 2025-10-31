Grindeanu îl descrie pe Drulă: Cu gura mare, face lucruri mai mult de spectacol și 0 kilometri de autostradă

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit despre Cătălin Drulă ca fiind „singurul ministru al transporturilor după 2007 care n-a făcut niciun kilometru de autostradă”.

Sorin Grindeanu a declarat la Timiș că trebuie lăsați deoparte cei care dau lecții social-democraților, dar nu au făcut lucruri concrete, menționându-l pe fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă.

„Eu cred că e deputat de Țimiș, Drulă, nu? Dar care candidează la București. Bine, aici vine din 4 în 4 ani să-și depună dosarul pentru candidatură, dar care e cu gură mare. A fost ministrul transporturilor și singurul ministru al transporturilor după 2007 care n-a făcut niciun kilometru de autostradă. Zero. Ăștia sunt oamenii”, a spus Grindeanu la Conferința PSD Timiș.

„Zero. Ăștia sunt oamenii. Ăștia sunt oamenii care sunt cu gură mare, țipă, fac lucruri mai mult de spectacol. Transmit de pe TikTok live ședințele de Guvern, dar nu sunt în stare să facă nimic concret pentru oameni”, a adăugat președintele interimar al PSD.

