Grindeanu: Nu mă interesează pe mine să-i aud pe Bolojan, Moșteanu sau pe Țoiu în Parlament. I-am chemat pentru români

Sorin Grindeanu a declarat, vineri, la Hunedoara, despre chemarea în Parlament a premierului Ilie Bolojan și a celor doi miniștri, cel al Apărării și cel de Externe că scopul este pentru a da explicații populației. „Nu mă interesează pe mine, Sorin Grindeanu, să-i aud pe Bolojan sau pe Moșteanu sau pe Țoiu în Parlament”, a spus președintele interimar al PSD.

Președintele Camerei Deputaților a explicat că în situația în care „Partenerul nostru strategic, Statele Unite ale Americii, ne-a anunțat că își redimensionează trupele, efectivul de trupe staționate în țara noastră. Asta înseamnă că România trebuie să aibă o strategie pentru a păstra nivelul de securitate a României”.

„De trei zile n-auzim decât liniște de la guvern. Nu iese nimeni să ne spună care este strategia României din perspectiva aceasta a securității pentru următoarea perioadă, având în vedere noul context. Nu mă interesează pe mine, Sorin Grindeanu, să-i aud pe Bolojan sau pe Moșteanu sau pe Țoiu în Parlament. Eu cred că ne interesează să știm care este planul de țară din această perspectivă și ce își propune Guvernul României pentru următoarea perioadă, pentru a păstra același nivel de securitate, fiindcă suntem o țară, totuși, la granița unui conflict”, a mai spus Grindeanu.

În ce privește chemarea lui Ilie Bolojan în plenul de luni al Camerei Deputaților. Grindeanu a declarat că premierul ar trebui să se prezinte „pentru românii”: „Eu l-am chemat nu pentru mine. L-am chemat pentru români, să le explice românilor care este politica publică a Guvernului în ce privește siguranța națională”.

Ilie Bolojan a fost chemat luni în Parlament la „Ora premierului” pentru a da explicații românilor cu privire la strategia de Apărare a țării în contextul în care trupele americane se restrâng de pe teritoriul țării.

Ilie Bolojan nu a răspuns clar dacă merge în Parlament

„Când voi primi invitația voi răspunde instituțional în zilele următoare, mâine. Aștept să primesc invitația instituțional și voi răspunde instituțional”, a răspuns premierul Ilie Bolojan, la Antena 1, întrebat dacă va merge luni la Ora premierului, în Parlament.

Ilie Bolojan a anunțat că a fost informat luni seara despre retragerea trupelor SUA din România, însă Ministrul Apărării a decis să facă anunțul în ziua în care l-au făcut și americani.

„Această decizie de a reduce trupele americane din Europa, inclusiv din România, Ungaria și Slovacia a fost decizia armatelor SUA pe care o respectăm”, a mai spus Bolojan.

VĂ RECOMANDĂM ȘI: