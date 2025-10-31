Grindeanu răspunde despre ArcelorMittal Hunedoara: Se caută soluții. E un contract de privatizare care știți că are anumite clauze

Sorin Grindeanu a fost întrebat despre situația combinatului ArcelorMittal Hunedoara, recent închis, și a declarat că se caută soluții în acest sens. „Nu e simplu. E un contract de privatizare care știți că are anumite clauze”, a spus președintele interimar al PSD.

Odată închisă compania ArcelorMittal, numărul șomerilor a crescut, iar Sorin Grindeanu a declarat că PSD lucrează la un set de măsuri economice pe lângă pachetele 1 și 2 de austeritate.

„Când vorbești de economie, trebuie să vorbești în ansamblu. Nu cred că în acest moment suntem pe calea corectă. Și Guvernul trebuie să-și schimbe abordarea. În ce sens? Nu poți să vii de luni de zile doar cu tăieri, trebuie să vii și cu politici de impulsionare a economiei. De aceea noi am propus un pachet pe economie și l-am dat și colegilor din coaliție, pentru impulsionare economică, pentru creștere economică”, a transmis Grindeanu.

„Sunt informat despre situația de la Hunedoara, se caută soluții, din câte știu, dar nu e simplu. E un contract de privatizare care știți că are anumite clauze. Eu sper ca prin eforturile pe care Laurențiu Nistor le face și primarul să găsim variante ca să se continue activitatea și nu numai acolo”, a mai spus șeful interimar al PSD.

ArcelorMittal și-a oprit definitiv activitatea

Compania siderurgică ArcelorMittal a luat decizia de a opri ‘definitiv’ activitatea la fabrica sa din municipiul Hunedoara, care produce profile și corniere pentru piețele de energie, construcții și infrastructură. Producția la fabrica ArcelorMittal Hunedoara, care are în prezent 477 de angajați, a încetat începând cu 5 septembrie.

‘Această decizie dificilă vine după o perioadă prelungită de condiții de piață foarte grele, determinate de prețuri foarte mari la energia electrică și de presiunea tot mai mare din partea importurilor la prețuri mici din afara UE. Drept urmare, ArcelorMittal Hunedoara nu mai este capabilă să concureze eficient pe piețele interne, europene și internaționale și a ajuns într-o situație în care nu mai poate absorbi pierderi financiare suplimentare’, trasmiteau reprezentanții companiei.

