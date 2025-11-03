Prima pagină » Știri » Grindeanu spune că abia dimineață a fost informat că Bolojan nu vine în Parlament și că se duc tratative pentru o REPROGRAMARE

Cristina Corpaci
03 nov. 2025, 13:46, Știri
Sorin Grindeanu a declarat luni, în Parlament că abia dimineață a fost informat că premierul nu vine în Parlament, dar că se va face o reprogramare. Guvernul a anunțat duminică seara o agendă încărcată pentru premier. 

„Colegii mei de la Cabinet iau legătura cu Cabinetul primului-ministru, astfel încât să facă o potrivire de calendar, ca la o dată viitoare primul-ministru să vină, a spus luni Sorin Grindeanu, după ce Bolojan a anunțat că nu merge să dea explicații în Parlament”, a spus Grindeanu.

„Având în vedere că în ultima săptămână au avut loc anumite evenimente care necesită explicație, și acesta a fost motivul pentru care Parlamentul, Camera Deputaților, l-a invitat pe prim-ministrul pentru a informa pe români în ce situație suntem și care sunt planurile de viitor. Acesta a fost motivul, așa cum bine știți. Am primit de dimineață informarea de la Guvern, că nu poate să vină, în acest moment colegii mei de la Cabinet iau legătura cu Cabinetul primului-ministru, astfel încât să facă, să spunem, o potrivire de calendar, ca la o dată viitoare prim-ministru să vină”, a mai declarat Grindeanu.

Liderul PSD  spune că le-a cerut colegilor săi să ia legătura cu Cabinetul premierului pentru a stabili o dată la care să pot să vină.

De ce nu este chemat președintele în Parlament?

Sorin Grindeanu a răspuns că premierul trebuie chemat să dea explicații „pentru că în mod direct prin ce înseamnă ministerul Apărării și ministerul de Externe, este titular. Asta este practica pe care o avem” .

„Am cerut și prezența ministerului Apărării și ministerului de Externe. Astea sunt lucruri pe care colegii mei le-au cerut în biroul Permanent, în mod clar va veni”, a mai specificat Grindeanu.

