Cancelaria Prim-Ministrului a trimis la 8 dimineața solicitarea lui Bolojan de reprogramare a „Orei Premierului” din Parlament

03 nov. 2025, 12:14, Știri politice
Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, a trimis de la 08:00 dimineața solicitarea lui Bolojan de reprogramare a „Orei Premierului”. Ilie Bolojan era așteptat astăzi, de la ora 16.00, în Parlament, la „Ora Premierului”, ca să dea explicații pentru retragerea unei părți importante a trupelor americane de pe teritoriul României, o temă ce ține de securitatea națională a României și a locuitorilor ei. Numai că aseară, după 4 zile de tăcere, Bolojan a transmis că el nu vine. A găsit un pretext – agenda prea încărcată – și a cerut Parlamentului să fie reprogramat.

Decizia de chemare a premierului Bolojan, reprezentantul de frunte al Puterii Executive, în fața Puterii Legislative, vine însă în urma unei decizii a Biroului Permanent votată săptămâna trecută de PSD și AUR.  În ciuda faptului că premierul Bolojan întâi a evitat să-și confirme prezenta și apoi a găsit, brusc, pretextul programului încărcat ca să evite confruntarea cu aleșii, participarea sa – atunci când este cerută expres de Legislativ – este chiar o obligație legală. Nu ține de vreun moft sau de vreo toană a cuiva.

Liderii PSD vor ca, de la tribuna Parlamentului, românilor să le fie oferite explicații de către Ilie Bolojan, ca reprezentant al Executivului, pe tema securității naționale a României și funcționării Parteneriatului Strategic cu SUA, iar partidul condus de George Simion vrea să știe de la Bolojan  situația reală a pregătirii României pentru iarna 2025-2026.

