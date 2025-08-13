Ilie Bolojan spune că au fost și dezinformări despre pilonul II de pensii: „Până săptămâna viitoare vom clarifica lucrurile”

Premierul Ilie Bolojan spune că românii vor afla cât despre curând despre planul privind retragerile din pilonul II de pensii. Șeful Executivului anunță că discuțiile despre proiect vor avea loc săptămâna viitoare în Guvern.

„Proiectul despre pilonul II de pensii va fi discutat săptămâna viitoare în guvern. A dat naștere multor discuții în spațiul public. Are impact asupra multor români și nu a fost explicat bine. Au fost și dezinformări legate de acest aspect. Inițiatorii trebuie să organizeze dezbateri pe acest subiect”, a spus Bolojan.

Ilie Bolojan împinge răspunderea către Parlament, dar recunoaște că în viitor va fi o presiune pe pensii.

„Urmează să fie discutat și în Parlament proiectul. Se va stabili ce cotă poți să ridici din pensie, cât timp poți eșalona. Până săptămâna viitoare vom clarifica lucrurile, stabilim niște reguli pentru viitor. Cum am intrat în fundătura economică, așa vom intra și cu pensiile într-o fundătură. Va fi o presiune mare pe pensii pentru că ies generații mari la pensie”, a mai spus Bolojan.

