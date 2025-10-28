Kelemen Hunor anunță că vor fi reduse cu 10% posturile ocupate din administrația centrală și locală

Liderul UDMR a anunțat, marți seara, la Antena 1 că ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, va prezenta zilele următoare proiectul de reducere a posturilor din administrația centrală și locală, urmând ca săptămâna viitoare să intre în dezbatere publică.

Kelemen Hunor a declarat că în coaliție de 2 luni și jumătate „stăm pe chestiunea legată de administrația centrală și locală unde propunerea este să reducem cu 10% și este o țintă corectă și acest lucru trebuie să facem în această toamnă. Nu s-au înțeles cele două partide. Unii au vrut să taie din posturi, alții au vrut să taie din anvelopa salarială”.

„Cseke a prezenta ultima variantă, zilele viitoare va fi pus într-un text de lege. Săptămâna viitoare trebuie să intre în prima lectură. A rămas să fie reduse 10%, așa va fi propunerea lui Cseke, din posturile efectiv ocupate, atât din administrația centrală și locală. Trebuie să faci HG, OUG, altfel nu ai cum să construiești bugetul pe anul viitor. A fost un blocaj și este un blocaj de două luni și jumătate”, a mai spus Kelemen Hunor.

La o reducere de 10%, peste 12.000 de angajați din administrația publică ar putea fi concediați.