Prima pagină » Știri » Mihai Tudose spune că trebuie să existe o negociere SECRETĂ pentru desemnarea șefilor SRI și SIE

Mihai Tudose spune că trebuie să existe o negociere SECRETĂ pentru desemnarea șefilor SRI și SIE

Cristina Corpaci
28 aug. 2025, 21:59, Știri
Mihai Tudose spune că trebuie să existe o negociere SECRETĂ pentru desemnarea șefilor SRI și SIE

Europarlamentarul Mihai Tudose spune că înainte de numirea șefilor de servicii secrete, respectiv SRI și SIE, indiferent de relația președintelui cu șefii responsabili trebuie să există o negociere, care nu va fi niciodată publică.

Întrebat despre numele șefilor de la SRI și SIE, apărute spațiul public, Mihai Tudose a declarat la România TV că:  „Au început să se certe pe cine nu e. Președintele are acest atribut să desemneze așa ceva (nr. șefii de servicii), dar, atenția acele nume sunt votate de Parlament. Totdeauna s-a întâmplat ca președintele, indiferent care au fost relațiile între președinte și șefii din Parlament, au avut o negociere, nu foarte publică”.

Tudose spune că din ce știe el, negocierea dintre Nicușor Dan cu Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, și Mircea Abrudean, șeful Senatului, nu a avut loc deocamdată.

GÂNDUL.ro a scris în exclusivitate despre propunerile pentru șefiile SRI și SIE, cu care Nicușor Dan s-a dus la Guvern să discute cu Bolojan și Grindeanu.

Citește și

ACTUALITATE Varianta primarului interimar al Capitalei de a elibera traficul la orele de vârf. Bujduveanu: Nu ne costă nimic să ne facem treaba
20:45
Varianta primarului interimar al Capitalei de a elibera traficul la orele de vârf. Bujduveanu: Nu ne costă nimic să ne facem treaba
FINANCIAR Pachetul 2 de măsuri fiscale, pus în dezbatere publică. Românii vor plăti taxe și impozite URIAȘE/ DOCUMENTUL integral
20:32
Pachetul 2 de măsuri fiscale, pus în dezbatere publică. Românii vor plăti taxe și impozite URIAȘE/ DOCUMENTUL integral
ECONOMIE După ce premierul Bolojan merge cu pachetul 2 în Parlament, o echipă FMI va ajunge la București
19:59
După ce premierul Bolojan merge cu pachetul 2 în Parlament, o echipă FMI va ajunge la București
FINANCIAR Dezastrul financiar, anunțat de Bolojan, CONTRAZIS de cifre oficiale. Cum arată datele prezentate de Ministerul Finanțelor
19:41
Dezastrul financiar, anunțat de Bolojan, CONTRAZIS de cifre oficiale. Cum arată datele prezentate de Ministerul Finanțelor
ENERGIE Ministrul Energiei anunță că va prezenta în CSAT un document strategic/ Ivan: Statul să fie activ, nu să se plângă de vremea de afară
19:10
Ministrul Energiei anunță că va prezenta în CSAT un document strategic/ Ivan: Statul să fie activ, nu să se plângă de vremea de afară
ENERGIE Ministrul Energiei anunță că GAZELE nu se scumpesc în această iarnă. De ce sunt FACTURILE la energie atât de mari
18:58
Ministrul Energiei anunță că GAZELE nu se scumpesc în această iarnă. De ce sunt FACTURILE la energie atât de mari
Mediafax
Ai datorii la stat? În ce situație te poți trezi dacă nu-ți achiți amenzile la timp
Digi24
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
Cancan.ro
Andi Moisescu, primele declaraţii, după ce CANCAN.RO a aflat că a divorţat de Olivia Steer. Juratul de la ProTV, cu zâmbetul pe faţă!
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Adevarul
ANAF, invitatul surpriză la nunți și botezuri: „Se va scumpi masa la restaurant”. Ar fi vizat și darul de nuntă
Mediafax
Procurorii din întreaga țară își suspendă activitatea. Vor soluționa doar cauzele urgente
Click
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Digi24
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
observatornews.ro
Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată"
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
KanalD
Primele declarații ale polițistului care l-a prins pe agresorul livratorului nepalez: „Mi-a mulțumit. Era foarte speriat”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Impozitul auto și rovinieta se dublează! Ce măsuri pregătește Guvernul pentru 2025 și 2026
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Capital.ro
Marele actor a murit! Lumea l-a iubit enorm. Îi făcea pe toți să râdă. Adio, maestre!
Evz.ro
Singura factură de utilități care nu o să sufere majorări
A1
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce spune tânărul despre situația financiară: “O să mă execute oricum.”
RadioImpuls
HOROSCOP 29 august 2025. Cheltuieli neașteptate pentru o zodie! Aceasta ar putea fi nevoită să ceară ajutorul apropiaților pentru a ieși din impas
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Descopera.ro
(P) Servicii indispensabile în secolul vitezei, care ne-au revoluționat stilul de viață
VIDEO Merz nu crede că Putin se va întâlni curând cu Zelenski /Macron salută vizita în Republica MOLDOVA și cere acțiuni pentru apărarea Europei
22:09
Merz nu crede că Putin se va întâlni curând cu Zelenski /Macron salută vizita în Republica MOLDOVA și cere acțiuni pentru apărarea Europei
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 29 august, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 29 august, de la ora 20.00
ACTUALITATE Litoralul n-a prea fost pentru toți anul acesta: bilanț amar la final de vară – un sezon estival mai slab ca oricând
21:59
Litoralul n-a prea fost pentru toți anul acesta: bilanț amar la final de vară – un sezon estival mai slab ca oricând
ACTUALITATE Cum ești păcălit la cumpărături: plătești mai mult, pe cantități tot mai mici de produse
21:38
Cum ești păcălit la cumpărături: plătești mai mult, pe cantități tot mai mici de produse
ACTUALITATE Petrecerile de MAJORAT, la concurență cu nunțile și botezurile. Au sute de invitați și bani în plic
21:20
Petrecerile de MAJORAT, la concurență cu nunțile și botezurile. Au sute de invitați și bani în plic
ACTUALITATE BIAS 2025, cel mai mare show aviatic din România, începe mâine. Două românce scriu istorie: una e pilot de acrobație, iar cealaltă pilotează un F16
21:02
BIAS 2025, cel mai mare show aviatic din România, începe mâine. Două românce scriu istorie: una e pilot de acrobație, iar cealaltă pilotează un F16