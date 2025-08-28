Mihai Tudose spune că trebuie să existe o negociere SECRETĂ pentru desemnarea șefilor SRI și SIE

Europarlamentarul Mihai Tudose spune că înainte de numirea șefilor de servicii secrete, respectiv SRI și SIE, indiferent de relația președintelui cu șefii responsabili trebuie să există o negociere, care nu va fi niciodată publică.

Întrebat despre numele șefilor de la SRI și SIE, apărute spațiul public, Mihai Tudose a declarat la România TV că: „Au început să se certe pe cine nu e. Președintele are acest atribut să desemneze așa ceva (nr. șefii de servicii), dar, atenția acele nume sunt votate de Parlament. Totdeauna s-a întâmplat ca președintele, indiferent care au fost relațiile între președinte și șefii din Parlament, au avut o negociere, nu foarte publică”.

Tudose spune că din ce știe el, negocierea dintre Nicușor Dan cu Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, și Mircea Abrudean, șeful Senatului, nu a avut loc deocamdată.

GÂNDUL.ro a scris în exclusivitate despre propunerile pentru șefiile SRI și SIE, cu care Nicușor Dan s-a dus la Guvern să discute cu Bolojan și Grindeanu.