Ministra Mediului Buzoianu intervine în scandalul căsătoriilor între minori: „Responsabilitatea noastră e să avem o Românie sigură pentru copii”

„Proiectul privind incriminarea căsătoriilor forțate nu privește minoritățile. E o lege care se va asigura că protejează mii de fete și femei (majoritatea absolută a victimelor acestor abuzuri)”, a declarat Diana Buzoianu, ministra Mediului, pe Facebook, ca urmarea a protestelor romilor de la Târgu Jiu.

Diana Buzoianu, una dintre inițiatoare proiectului legislativ, privind interzicerea căsătoriilor minorilor, consideră că responsabilitatea noastră e să avem o Românie sigură pentru copii.

„Hai să ne uităm împreună la această poză: numărați femeile din această poză, femei care au ieșit să protesteze că nu mai pot fi ,,logodite” de familiile lor fete de 13-14-15 ani”, a mai notat ministra Mediului pe Facebook.

La final, Diana Buzoianu s-a întrebat: „De ce oare credeți că la acest protest pentru ,,dreptul fetelor minore de a fi logodite” sunt numai bărbați adulți?”

Diana Buzoianu a anunţat la începutul lunii octombrie că a iniţiat şi depus în Parlament în această săptămână un proiect de lege prin care este definită căsătoria şi convieţuirea forţată şi este sancţionată cu închisoarea între 3 şi 7 ani de zile.

”Pentru cazuri agravante (ex. fapta a fost comisă cu scopul de a păstra sau de a restabili onoarea sau reputaţia unei persoane, a unei familii sau a unei comunităţi) sancţiunea va fi între 3 şi 10 ani de zile. De asemenea, propunem să devină infracţiune sacţionată cu închisoarea între 6 luni şi 2 ani fapta persoanei care, ştiind că minorul este victima unei căsătorii forţate, realizează servicii precum organizarea de mese festive sau alte tipuri de petreceri pentru sărbătorirea căsătoriilor, oficiază slujbe religioase sau orice alte tipuri de ceremonii, oferă vestimentaţie specifică nunţii sau logodnei pentru minor”, arăta Diana Buzoianu.

Ministra mai preciza că a propus şi publicarea mesajelor la televizor, în intervalul orar 18:00-22:00, precum: «Determinarea unui minor cu vârsta mai mică de 16 ani la stabilirea unei relaţii asemănătoare aceleia dintre soţi încalcă drepturile fundamentale ale copiilor şi se pedepseşte cu închisoarea”.



