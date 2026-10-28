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Spital nou la Balotești, după o investiție de aproape un miliard de lei. Unitatea medicală are 520 de paturi

Spital nou la Balotești, după o investiție de aproape un miliard de lei. Unitatea medicală are 520 de paturi
Sursa foto: https://spitalulagrippaionescu.ro/.
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Noul Spital Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din Balotești a fost dat în folosință, în urma unei investiții de 961,4 milioane de lei, finanțată în proporție de 95% din fonduri europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Unitatea dispune de 520 de paturi, 14 săli de operație și echipamente medicale moderne, informează Serviciul Român de Informații (SRI).  

Investiție de peste 961 de milioane de lei în infrastructura medicală 

Proiectul a inclus construirea unui corp nou de clădire și reabilitarea integrală a celui existent. Întreaga infrastructură se întinde pe o suprafață desfășurată de 55.062 de metri pătrați.

Din valoarea totală a investiției, 5% reprezintă contribuția națională, asigurată prin Ministerul Sănătății, iar restul provine din fonduri europene nerambursabile.

Cele două corpuri de clădire sunt conectate prin circuite medicale și funcționale comune, cu scopul de a îmbunătăți organizarea activității și traseul pacienților în cadrul spitalului. 

14 săli de operație și echipamente pentru tratamente complexe 

Noul spital dispune de 520 de paturi, dintre care 460 pentru spitalizare continuă și 60 pentru spitalizare de zi, organizate în 19 secții.

Dotările medicale includ:

  • 14 săli de operație, inclusiv o sală hibridă pentru chirurgia cardiovasculară;

  • două săli de angiografie și trei săli de endoscopie digestivă;

  • un laborator de bronhoscopie;

  • echipamente PET-CT, SPECT-CT și de radioterapie pentru diagnosticarea și tratarea afecțiunilor oncologice;

  • 41 de paturi de terapie intensivă și 10 paturi pentru Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici (USTACC);

  • echipamente pentru recuperare medicală, inclusiv exoschelete și sisteme robotizate de mobilizare.

Infrastructura permite și extinderea serviciilor prin introducerea unor specialități precum neurochirurgia, chirurgia toracică, psihiatria și chirurgia oro-maxilo-facială. Secția de neurologie include paturi destinate pacienților cu accident vascular cerebral. 

Spitalizare de zi în creștere și servicii digitalizate

Potrivit datelor prezentate de SRI, activitatea medicală a spitalului s-a extins în perioada 2022–2025. Numărul pacienților internați în regim de spitalizare continuă a crescut cu 56,4%, iar activitatea de spitalizare de zi a înregistrat un avans de 124,8%, până la peste 51.000 de pacienți anual.

În același interval, durata medie de spitalizare a scăzut de la 5,8 la 5 zile. Totodată, peste 77% dintre pacienții care se adresează unității medicale provin din populația civilă.

Modernizarea include și sisteme digitale pentru documentarea clinică, preluarea automată a datelor de la echipamentele medicale și monitorizarea pacienților. Spitalul pune la dispoziție și soluții digitale pentru programări și urmărirea parcursului medical în ambulatoriu și în regim de spitalizare de zi. 

Activitatea medicală va fi concentrată la Balotești

Odată cu finalizarea proiectului, toate structurile medicale și administrative care funcționează în prezent la sediul din București urmează să fie relocate în noua infrastructură de la Balotești.

Potrivit SRI, concentrarea activității într-un singur amplasament va facilita colaborarea dintre specialități, utilizarea resurselor și dezvoltarea activităților de educație și cercetare medicală.

Proiectul face parte din dezvoltarea campusului medical și educațional de la Balotești și urmărește îmbunătățirea condițiilor pentru pacienți și personalul medical. 

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