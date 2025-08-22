Ministrul Economiei, Radu Miruță, sare la gâtul PSD-iștilor: Își caută un dușman imaginar

Ministrul Economiei, Radu Miruță, invitat la Digi 24, a declarat despre PSD că își caută un dușman imaginar. Declarația vine după acuzațiile PSD că USR nu face nimic în Guvern.

Miruță pune acuzațiile social-democraților pe seama unor probleme interne.

„Cei de la PSD, senzația mea este că își caută un dușman imaginar pentru problemele interne pe care le au și când îți cauți un dușman imaginar, te uiți la cel care mai face ceva în ministerul ăsta. Am făcut niște lucruri în acest minister care deranjează anumite zone și le voi face în continuare. Pe mine mă judecă românii, nu mă judecă cei care au alegeri interne la PSD”, a spus Miruță.

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului promite revoluție în cadrul instituției sale, întrebat fiind despre numărul secretarilor de stat de la PSD.

„Acum am trei din patru. De la PSD, că asta este moștenirea guvernului vechi. Se vor schimba lucrurile. Aștept să fie nominalizați colegii și colegi din USR care au fost desemnați secretari de stat”, a mai spus Miruță.