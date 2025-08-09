Mircea Fechet: Constat cu dezamăgire că pădurile sunt primele pe lista de tăieri la Ministerul Mediului/ Deșertificarea nu ia pauză!

Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a notat într-o postare pe Facebook că în actualul mandat de la ministerul pe care l-a predat în luna iunie, împăduririle nu sunt o prioritate. „Urgent, fără nicio zi de pauză, pentru că nici deșertificarea nu ia pauză! În fond, AFM asta trebuie să finanțeze, Mediul! Împădurirea este o prioritate națională și trebuie tratată ca atare!”, precizează fostul ministru.

Mircea Fechet își începe postarea prin a atrage atenția că împăduririle nu trebuie abandonate, iar în mandatul său au fost o prioritate. „Pentru că am văzut tot felul de cifre aruncate, clarific niște lucruri. Am preluat aproape 100 hectare împădurite prin PNRR odată cu mandatul de ministru. Am lăsat 27.000 hectare validate de Garda Forestieră Națională (GFN) ca fiind eligibile pentru împăduriri, 14.700 hectare semnate de ambele părți, dintre care peste 7.886 hectare plantate, plus alte 2.300 hectare la o semnătură distanță (adică până la un total de 17.000 hectare), pe flux, cel mai probabil semnate și de beneficiari, pe un grafic pregătit. Adăugăm aici la zestrea lăsată statului, României, și cele peste 4.000 hectare cumpărate în Neamț, la Grințieș”, arată Fechet.