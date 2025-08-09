Prima pagină » Știri » Mircea Fechet: Constat cu dezamăgire că pădurile sunt primele pe lista de tăieri la Ministerul Mediului/ Deșertificarea nu ia pauză!

Mircea Fechet: Constat cu dezamăgire că pădurile sunt primele pe lista de tăieri la Ministerul Mediului/ Deșertificarea nu ia pauză!

Cristina Corpaci
09 aug. 2025, 10:42, Știri
Mircea Fechet: Constat cu dezamăgire că pădurile sunt primele pe lista de tăieri la Ministerul Mediului/ Deșertificarea nu ia pauză!
Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a notat într-o postare pe Facebook că în actualul mandat de la ministerul pe care l-a predat în luna iunie, împăduririle nu sunt o prioritate. „Urgent, fără nicio zi de pauză, pentru că nici deșertificarea nu ia pauză! În fond, AFM asta trebuie să finanțeze, Mediul! Împădurirea este o prioritate națională și trebuie tratată ca atare!”, precizează fostul ministru. 
Mircea Fechet își începe postarea prin a atrage atenția că împăduririle nu trebuie abandonate, iar în mandatul său au fost o prioritate. „Pentru că am văzut tot felul de cifre aruncate, clarific niște lucruri. Am preluat aproape 100 hectare împădurite prin PNRR odată cu mandatul de ministru. Am lăsat 27.000 hectare validate de Garda Forestieră Națională (GFN) ca fiind eligibile pentru împăduriri, 14.700 hectare semnate de ambele părți, dintre care peste 7.886 hectare plantate, plus alte 2.300 hectare la o semnătură distanță (adică până la un total de 17.000 hectare), pe flux, cel mai probabil semnate și de beneficiari, pe un grafic pregătit. Adăugăm aici la zestrea lăsată statului, României, și cele peste 4.000 hectare cumpărate în Neamț, la Grințieș”, arată Fechet.
„Am sperat ca nivelul de ambiție să fie continuat, am spus asta chiar din prima zi în care am plecat din minister, iar pentru mine e mai important să vedem că funcționează un mecanism care îi era străin României, acela de împăduriri. Mult mai important decât să coborâm discuția la “am făcut de 78 ori mai mult decât era” sau “cu 50%”, mai menționează fostul ministru.
Liberalul spune că nu există nicio justificare pentru a încetini ritmul, iar acum, constată cu dezamăgire că pădurile sunt primele pe lista de tăieri la Ministerul Mediului.
„Eforturile pe care le-am făcut alături de colegii din minister nu au fost întâmplătoare, iar rezultatele nu au venit peste noapte. Cine crede că e ușor să derulezi impecabil un program de asemenea anvergură, la nivel național, ori nu cunoaște etapele prin care ajungi să ai un contract corect, ori nu înțelege că pentru a avea un contract ai nevoie de două părți care să își asume colaborarea și să se mobilizeze – iar aici situația e simplă, întrebați-vă primarul din localitate de ce n-a vrut să împădurească (sunt unii care nu au avut terenuri, sunt unii care, pur și simplu, nu au vrut. Într-una din situațiile astea e municipiul Bacău, de exemplu, ca să nu vorbesc de localități departe de casă)”, mai arată fostul ministru al Mediului.

Subvenții pentru împădurire

Ministrul mai menționează că la propunerea sa a reușit să crească  în aprilie, prin Ordonanță de Urgență, prima anuală pe care o primesc cei care își împăduresc terenurile de la 456 euro la 640 euro / hectar, pentru a-i sprijini pe toți cei care vor să lase păduri vii, nu terenuri aride, generațiilor următoare.
„Dorința mea a fost inclusiv să împădurim bretelele de autostradă și de drumuri expres, însă pentru a reuși, ai nevoie de terenuri, pe care nu le-am găsit (ăsta e un drum care merită în continuare explorat, aici discuția pleacă de la bretele identificate în zona Turda, din ce îmi aduc aminte)”, mai atrage atenția fostul ministru al PNL.

Deșertificarea, marile probleme actuale

Fostul ministru expune și problema deșertificării, mai ales în Oltenia. „Am reușit un nivel record cu o mobilizare fără precedent și prin seriozitatea cu care am tratat misiunea de a înverzi cât mai multe hectare, chiar în Sahara Olteniei, acolo unde pierdem anual peste 1.000 hectare de teren arabil”, mai menționează Fechet.
„Pentru că România nu-și permite un sezon de plantare ratat, în condițiile în care pierdem în fiecare minut 50 mp prin deșertificare, fac un apel public către actuala conducere a Ministerului Mediului: reconsiderați decizia de a scurta termenele și păstrați vechiul termen de depunere a proiectelor! Sprijiniți oamenii care vor să planteze, nu-i pedepsiți din motive birocratice!”, mai spune Mircea Fechet în postarea sa.
Fostul ministru arată că sunt oameni care și-au pus încrederea într-un program funcțional și o industrie care așteaptă predictibilitate, iar România are nevoie de continuitate în politici publice, mai ales acolo unde ele dau rezultate.
„Aș spune chiar că proiectul național de împăduriri este mai important decât o discuție birocratică legată de PNRR, iar AFM poate fi una din sursele viitoare de finanțare. Urgent, fără nicio zi de pauză, pentru că nici deșertificarea nu ia pauză! În fond, AFM asta trebuie să finanțeze, Mediul! Împădurirea este o prioritate națională și trebuie tratată ca atare!”, mai spune Mircea Fechet.

