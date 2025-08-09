Mircea Fechet: Constat cu dezamăgire că pădurile sunt primele pe lista de tăieri la Ministerul Mediului/ Deșertificarea nu ia pauză!

VIDEO Ion Cristoiu, despre întâlnirea lui Donald Trump cu Vladimir Putin: „Câștigător este Netanyahu”
„Am sperat ca nivelul de ambiție să fie continuat, am spus asta chiar din prima zi în care am plecat din minister, iar pentru mine e mai important să vedem că funcționează un mecanism care îi era străin României, acela de împăduriri. Mult mai important decât să coborâm discuția la “am făcut de 78 ori mai mult decât era” sau “cu 50%”, mai menționează fostul ministru.
„Eforturile pe care le-am făcut alături de colegii din minister nu au fost întâmplătoare, iar rezultatele nu au venit peste noapte. Cine crede că e ușor să derulezi impecabil un program de asemenea anvergură, la nivel național, ori nu cunoaște etapele prin care ajungi să ai un contract corect, ori nu înțelege că pentru a avea un contract ai nevoie de două părți care să își asume colaborarea și să se mobilizeze – iar aici situația e simplă, întrebați-vă primarul din localitate de ce n-a vrut să împădurească (sunt unii care nu au avut terenuri, sunt unii care, pur și simplu, nu au vrut. Într-una din situațiile astea e municipiul Bacău, de exemplu, ca să nu vorbesc de localități departe de casă)”, mai arată fostul ministru al Mediului.
„Dorința mea a fost inclusiv să împădurim bretelele de autostradă și de drumuri expres, însă pentru a reuși, ai nevoie de terenuri, pe care nu le-am găsit (ăsta e un drum care merită în continuare explorat, aici discuția pleacă de la bretele identificate în zona Turda, din ce îmi aduc aminte)”, mai atrage atenția fostul ministru al PNL.
„Pentru că România nu-și permite un sezon de plantare ratat, în condițiile în care pierdem în fiecare minut 50 mp prin deșertificare, fac un apel public către actuala conducere a Ministerului Mediului: reconsiderați decizia de a scurta termenele și păstrați vechiul termen de depunere a proiectelor! Sprijiniți oamenii care vor să planteze, nu-i pedepsiți din motive birocratice!”, mai spune Mircea Fechet în postarea sa.
„Aș spune chiar că proiectul național de împăduriri este mai important decât o discuție birocratică legată de PNRR, iar AFM poate fi una din sursele viitoare de finanțare. Urgent, fără nicio zi de pauză, pentru că nici deșertificarea nu ia pauză! În fond, AFM asta trebuie să finanțeze, Mediul! Împădurirea este o prioritate națională și trebuie tratată ca atare!”, mai spune Mircea Fechet.