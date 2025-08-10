Nicușor Dan a participat la Festivalul Zemii din Republica Moldova. Maia Sandu: A fost foarte ușor de convins

Președintele Nicușor Dan a participat la Festivalul Zemii de la Sipoteni, fiind însoțit de omologul său de peste Prut, Maia Sandu. Liderul de la Cotroceni se află în Republica Moldova, într-o vizită privată, de câteva zile, alături de familie.

Nicușor Dan a spus că mai stă câteva zile în Republica Moldova, însă din motive de securitate păstrează secretul. În schimb, aflat la festivalul Zemii a spus că nu a apucat să deguste încă zeamă.

La rândul său, Maia Sandu a declarat că: „Sunt bucuroasă că Nicușor Dan a ales că petreacă câteva zile în Republica Moldova”.

„Nu, nu a fost. A fost foarte ușor. Chiar îi mulțumesc pentru asta”, a spus Sandu, întrebată dacă a fost greu de convins președintele României.

Nicușor Dan a confirmat că este cu familia în Republica Moldova: „Sunt pe aici, cred că ei mănâncă.”

Cât despre participarea la Festivalul Lupilor și că ar fi rocker, Nicușor Dan a spus că: „Demult, acum încerc să mă fac om serios. E un festival de mare calitate și oamenii foarte calzi. N-am stat decât vreo două ore”.