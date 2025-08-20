Nicușor Dan, tot în concediu prin țară. Președintele a primit un cadou neașteptat. Ce semnificație are

Nicușor Dan se află în vacanță cu familia de mai bine de 10 zile. În cursul zilei a vizitat Biserica Romano-Catolică „Sfântul Ladislau Rege” din Roșia Montană, unde a primit și daruri, printre care un trifoi cu 4 foi.

Potrivit Ziarul Unirea, preotul i-a prezentat biserica și orga impresionată a acesteia, i-a oferit acestuia și celorlalți membri ai familiei cadouri simbolice, cum ar fi cărți de rugăciuni, iar doamna care se ocupă de îngrijirea bisericii i-a oferit emoționată trifoi cu 4 foi, simbol al norocului.

Tot la Roșia Montană, șeful statului a degustat produse tradiţionale, făcute în casă.

„Da, am mâncat compoturi, am băut diverse sucuri. Am mâncat slănină, șorici, toate făcute în casă, am băut lapte direct după ce a fost muls de la vacă. Toate lucrurile astea, în mod special laptele de vacă, mi-au adus aminte de copilărie”, a răspuns președintele Nicușor Dan. Mai multe aici.

sursa foto: Ziarul Unirea