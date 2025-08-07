Prima pagină » EXCLUSIV » Cine a organizat și cât A COSTAT oficial înmormântarea lui Ion Iliescu. Cui i-au fost împărțite cele 20 de pachete de pomană

Cine a organizat și cât A COSTAT oficial înmormântarea lui Ion Iliescu. Cui i-au fost împărțite cele 20 de pachete de pomană

07 aug. 2025, 15:55, EXCLUSIV
Cine a organizat și cât A COSTAT oficial înmormântarea lui Ion Iliescu. Cui i-au fost împărțite cele 20 de pachete de pomană
Galerie Foto 12

Înmormântarea fostului președinte al României a fost organizată de o firmă bine conectată din Capitală, și care, din informațiile Gândul, deține monopolul pe o nișă relevantă a serviciilor funerare.

Firma care a organizat înmormântarea lui Ion Iliescu se numește BELIGI, cu sediul în București, potrivit informațiilor Gândul.

Ion Iliescu a fost înmormântat, joi, cu onoruri militare, în prezența oficialităților, a foștilor și actualilor demnitari, dar și a celor care l-au cunoscut îndeaproape.

Guvernul a declarat joi, 7 august 2025, zi de doliu național în memoria primului președinte ales democratic după Revoluția din 1989.

Cifră de afaceri de sute de mii de euro

Operatorul economic  a avut anul trecut a avut o cifră de afaceri de 460.000 de euro și un profit de… 2.800 de euro, arată cifrele oficiale.

Această firmă, care are ca obiect principal activități de pompe funebre, este deținută de Vlad Andrei Cristea.

Se aici intervin detaliile interesante, arată surse Gândul.

BELIGI deține monopolul pe înmormântările cazurilor sociale, decedații fără aparținător, din Capitală și, din anul 2018 încoace, a câștigat peste 80 de contracte cu statul.

Este vorba de licitații organizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane București și multe Direcții de Asistență Sociale și Protecția Copilului din sectoarele Capitalei

Sursele Gândul dezvăluie că firma a pătruns în cimitirele din București cu „tonomatele morților” de la care poți cumpăra lumânări, candele, cu toate că sunt interzise magazinele de servicii funerare în interiorul cimitirelor.

Un alt detaliu relevant este funcția soției lui Vlad Andrei Cristea, Iuliana Loredana Cristea, care este chiar director coordonator la Direcția Generală Asistență Socială a Municipiului București, dovadă fiind chiar declarația de interese a partenerei de viață.

Ce conțineau pachetele

Din informațiile Gândul, costurile înmormântării s-au apropiat de 18.000 de euro, din care 7.000 de euro au fost doar dricul, sicriul și pachetele date pomană. S-au mai plătit însă și biserica, corul, preoții, groparii și toate taxele aferente.

Cei care au urmărit ceremoniile au văzut că unii din participanții la ceremonii au primit pachete, conform tradiției. În pachetele au pus pilaf, halva, măr, o chiflă, o bere, o roșie, o cană, o farfurie, o napolitană de post, apă și, un pate de post.

Au fost 20 de pachete de post și au fost împărțite de o persoană de la Guvern doar oficialităților. N-au primit militarii din Garda de onoare, groparii sau paznicii de la cimitir, au precizat sursele Gândul.

Dat fiind că cei de la firma BELIGI nu avea dric, au închiriat – cel mai probabil – unul de la firma care are site-ul „In memoriam” din Bacău.

Sursele Gândul spun că firma din Bacău, SC TARTAR SRL, este deținută de Gabriel Cristian Iacob.

Din informațiile publicate de presa locală, acesta este fiul unui baron local din Bacău și este Iacob este conectat la cercurile de putere din Bacău.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

EXCLUSIV Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu, după înmormântare. Oamenii își fac selfie cu crucea fostului președinte
15:31
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu, după înmormântare. Oamenii își fac selfie cu crucea fostului președinte
EXCLUSIV Surpriză uriașă în legătură cu MOȘTENIREA lui Ion și Nina Iliescu. Cine rămâne, de fapt, cu vila din Strada Moliere
07:00
Surpriză uriașă în legătură cu MOȘTENIREA lui Ion și Nina Iliescu. Cine rămâne, de fapt, cu vila din Strada Moliere
EXCLUSIV Sebastian Burduja, proaspăt CONSILIER onorific al premierului. „Principalul obiectiv este să asigurăm continuitatea marilor proiecte strategice”
19:40
Sebastian Burduja, proaspăt CONSILIER onorific al premierului. „Principalul obiectiv este să asigurăm continuitatea marilor proiecte strategice”
VIDEO EXCLUSIV Istoria, după Ion Iliescu. Lavinia Betea DEZVĂLUIE cine a fost pionul principal din spatele conspirației împotriva lui Ceaușescu
16:31
Istoria, după Ion Iliescu. Lavinia Betea DEZVĂLUIE cine a fost pionul principal din spatele conspirației împotriva lui Ceaușescu
VIDEO EXCLUSIV INTERVIU cu ultimul nepot al lui Ion Iliescu. Ionel Relu Savu: „Cred că e singurul președinte care a respectat Constituția României”
15:32
INTERVIU cu ultimul nepot al lui Ion Iliescu. Ionel Relu Savu: „Cred că e singurul președinte care a respectat Constituția României”
VIDEO EXCLUSIV Moartea lui Ion Iliescu REAPRINDE spiritul Olteniței. Edilul orașului în care s-a născut fostul președinte va merge, pentru omagii, la Cotroceni
15:19
Moartea lui Ion Iliescu REAPRINDE spiritul Olteniței. Edilul orașului în care s-a născut fostul președinte va merge, pentru omagii, la Cotroceni
Mediafax
Tot mai multe cazuri de rujeolă în România
Digi24
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Prosport.ro
„Milionari și bogătași îi scriu și îi oferă excursii în Europa”. Femeia care a declanșat isteria între bărbații cu bani după ce s-a despărțit de logodnic
Adevarul
O angajată dă în judecată compania Orange, unde era angajată, pentru că a fost plătită 20 de ani fără să facă nimic
Mediafax
Funeraliile lui Ion Iliescu: Care au fost marii absenți de la eveniment
Click
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Nina nu va participa la înmormântarea lui Ion Iliescu. Care este motivul
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
observatornews.ro
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Destin frânt mult prea devreme! Un tânăr de 18 ani a murit după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc din Sibiu
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferi, atenție! Limitele de viteză în localitate în 2025: Ce riști dacă nu ești la curent!
Descopera.ro
Sfârșitul Universului se apropie mai repede decât credeai? 😱 Vezi detalii!
Capital.ro
Proprietarii de apartamente, obligați să achite către stat. Se plătește până la 422 lei pe an, începând cu 1 ianuarie 2026
Evz.ro
Identitatea digitală. Rețeaua ascunsă despre care puțini români știu
A1
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Stirile Kanal D
Ion Iliescu, condus pe ultimul drum cu onoruri militare. Fostul președinte a fost înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea III - LIVE VIDEO
Kfetele
Una dintre verișoarele lui Ion Iliescu a fost și ea prezentă la funeralii, deși starea de sănătate nu îi permitea! Ce a declarat fiul acesteia, care a însoțit-o?
RadioImpuls
Felix Baumgartner, într-o ipostază rară! Imaginile postate de Mihaela Rădulescu la o săptămână de la înmormântarea sportivului: ”Voi lupta pentru tine, iubirea mea”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru diseară!
Descopera.ro
Cutremurele alimentează viața din adâncurile Pământului, arată un studiu
ADMINISTRAȚIE Bacăul oferă sprijin pentru sinistrații din Broșteni. 5 tiruri cu ajutoare și 800.000 lei sprijin financiar/ „Solidaritatea nu are culoare politică”
15:48
Bacăul oferă sprijin pentru sinistrații din Broșteni. 5 tiruri cu ajutoare și 800.000 lei sprijin financiar/ „Solidaritatea nu are culoare politică”
EXTERNE Șeful armatei israeliene susține că își va menține o poziție fermă/ „Nu ne confruntăm cu chestiuni teoretice, ci cu PROBLEME de viață și de moarte”
15:41
Șeful armatei israeliene susține că își va menține o poziție fermă/ „Nu ne confruntăm cu chestiuni teoretice, ci cu PROBLEME de viață și de moarte”
ACTUALITATE Ce conține pachetul de POMANĂ la înmormântarea lui Ion Iliescu. Lista completă
15:34
Ce conține pachetul de POMANĂ la înmormântarea lui Ion Iliescu. Lista completă
MESAJ Ciprian Ciucu: Plecarea dintre noi a Steluței Coposu închide un capitol din istoria recentă
15:31
Ciprian Ciucu: Plecarea dintre noi a Steluței Coposu închide un capitol din istoria recentă
NEWS ALERT UE ignoră avertismentele lui Trump și anunță că planul de investiții în SUA nu este obligatoriu /”Noi am transmis INTENȚII”
15:11
UE ignoră avertismentele lui Trump și anunță că planul de investiții în SUA nu este obligatoriu /”Noi am transmis INTENȚII”
OPINIE Pastila lui Ion Cristoiu: USR și Presa TeFeListă au reușit, cu ura lor prostească, să-l învie pe Ion Iliescu din primii ani postdecembriști!
15:04
Pastila lui Ion Cristoiu: USR și Presa TeFeListă au reușit, cu ura lor prostească, să-l învie pe Ion Iliescu din primii ani postdecembriști!