Cine a organizat și cât A COSTAT oficial înmormântarea lui Ion Iliescu. Cui i-au fost împărțite cele 20 de pachete de pomană

Înmormântarea fostului președinte al României a fost organizată de o firmă bine conectată din Capitală, și care, din informațiile Gândul, deține monopolul pe o nișă relevantă a serviciilor funerare.

Firma care a organizat înmormântarea lui Ion Iliescu se numește BELIGI, cu sediul în București, potrivit informațiilor Gândul.

Ion Iliescu a fost înmormântat, joi, cu onoruri militare, în prezența oficialităților, a foștilor și actualilor demnitari, dar și a celor care l-au cunoscut îndeaproape.

Guvernul a declarat joi, 7 august 2025, zi de doliu național în memoria primului președinte ales democratic după Revoluția din 1989.

Cifră de afaceri de sute de mii de euro

Operatorul economic a avut anul trecut a avut o cifră de afaceri de 460.000 de euro și un profit de… 2.800 de euro, arată cifrele oficiale.

Această firmă, care are ca obiect principal activități de pompe funebre, este deținută de Vlad Andrei Cristea.

Se aici intervin detaliile interesante, arată surse Gândul.

BELIGI deține monopolul pe înmormântările cazurilor sociale, decedații fără aparținător, din Capitală și, din anul 2018 încoace, a câștigat peste 80 de contracte cu statul.

Este vorba de licitații organizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane București și multe Direcții de Asistență Sociale și Protecția Copilului din sectoarele Capitalei

Sursele Gândul dezvăluie că firma a pătruns în cimitirele din București cu „tonomatele morților” de la care poți cumpăra lumânări, candele, cu toate că sunt interzise magazinele de servicii funerare în interiorul cimitirelor.

Un alt detaliu relevant este funcția soției lui Vlad Andrei Cristea, Iuliana Loredana Cristea, care este chiar director coordonator la Direcția Generală Asistență Socială a Municipiului București, dovadă fiind chiar declarația de interese a partenerei de viață.

Ce conțineau pachetele

Din informațiile Gândul, costurile înmormântării s-au apropiat de 18.000 de euro, din care 7.000 de euro au fost doar dricul, sicriul și pachetele date pomană. S-au mai plătit însă și biserica, corul, preoții, groparii și toate taxele aferente.

Cei care au urmărit ceremoniile au văzut că unii din participanții la ceremonii au primit pachete, conform tradiției. În pachetele au pus pilaf, halva, măr, o chiflă, o bere, o roșie, o cană, o farfurie, o napolitană de post, apă și, un pate de post.

Au fost 20 de pachete de post și au fost împărțite de o persoană de la Guvern doar oficialităților. N-au primit militarii din Garda de onoare, groparii sau paznicii de la cimitir, au precizat sursele Gândul.

Dat fiind că cei de la firma BELIGI nu avea dric, au închiriat – cel mai probabil – unul de la firma care are site-ul „In memoriam” din Bacău.

Sursele Gândul spun că firma din Bacău, SC TARTAR SRL, este deținută de Gabriel Cristian Iacob.

Din informațiile publicate de presa locală, acesta este fiul unui baron local din Bacău și este Iacob este conectat la cercurile de putere din Bacău.

AUTORUL RECOMANDĂ: