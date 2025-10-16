Prima pagină » Știri » O nouă lovitură pentru Horațiu Potra. Liderul mercenarilor este vizat într-un nou dosar de trafic de arme

16 oct. 2025, 20:55, Știri
Horațiu Potra, cunoscut drept liderul mercenarilor, este vizat de o nouă anchetă. Dezvăluirea a fost făcută de procurorul general, Alex Florența, într-un interviu pentru Europa Liberă. Ancheta vizează modul în care armamentul și sumele de bani cash pe care procurorii le-au găsit la perchezițiile de la domiciliul acestuia au fost introduse în România.

Acuzat de către procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație de Justiție că, împreună cu alte persoane, a atentat împotriva ordinii constituționale, nu a respectat regimul armelor și munițiilor și a instigat public la violență, Horațiu Potra a fugit din țară la începutul acestui an, înainte ca pe numele său să fie emis un mandat de arestare în lipsă.

Procurorul general spune că în momentul de față se fac cercetări amănunțite.

„Nu s-a putut stabili exact momentul în care a fost introdus acel armament în România. Sunt elemente care în momentul de față fac obiectul unei anchete separate, pentru a analiza, prin prisma datelor pe care deja le avem, modul în care acest armament și sumele de bani au intrat în România pentru a fi folosite”, a explicat procurorul general pentru Europa Liberă.

„Este evident” că armamentul mercenarilor a fost introdus în România „cu sprijinul unor funcționari”, mai susține Alex Florența.

„E mai mult decât sigur că au avut sprijin din zona de aeroport. Sunt elementele pe care le analizăm într-o anchetă separată, facem cercetări cu privire la aceste aspecte, inclusiv zborurile efectuate dinspre Congo înspre România pe aeroportul din Sibiu. Este un element pe care îl cercetăm”, a mai precizat procurorul general al României.

Horațiu Potra, reținut în Dubai

Judecătorii de la Curtea de Apel București au respins pe 10 octombrie, solicitarea avocaţilor lui Horaţiu Potra de a anula mandatul de arestare în lipsă. Pe 16 septembrie, Horațiu Potra a fost trimis în judecată alături de fostul candidat la preşedinţie Călin Georgescu, sub acuzaţia de tentativă de lovitură de stat.

Pe 18 septembrie, Horaţiu Potra, mercenarul dat în urmărire internațională, fiul şi fratele său, au fost reţinuţi în Emiratele Arabe Unite.

