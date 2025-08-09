Petrișor Peiu, SCRISOARE către Bolojan și Dan pentru excluderea contribuției CASS pentru indemnizațiile foștilor deținuți politici

Petrișor Peiu, senator AUR, a transmis o scrisoare deschisă adresată domnului Nicușor Dan, Președintele României și domnului Ilie Bolojan, Prim Ministru, prin care cere eliminarea completă a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru indemnizațiile acordate foștilor deținuți politici și urmașilor lor.

Petrișor Peiu își începe scrisoare menționând că: „De curând, în urma funeraliilor organizate pentru fostul președinte Ion Iliescu, societatea a fost divizată de aspectele morale/etice invocate de către unul dintre partidele aflate în coaliția de guvernare care v-a susținut și vă susține și pe dumneavoastră. Cuvinte precum adevăr, dreptate, demnitate, lege au fost folosite excesiv de mult în această dispută. S-a invocat de către respectivul partid anumite aspecte controversate legate de activitatea fostului președinte iar, în schimb, celelalte partide au invocat respectul față de lege, dar și alte aspecte din activitatea aceluiași președinte. Pe fond, însă, a fost o discuție despre criteriile morale în judecarea posterității imediate a unui om politic, dar și despre respectul față de lege și față de demnitatea obținută printr-un masiv vot popular. Discuția a fost una care, poate, ar fi putut avea loc în alte împrejurări, dar care este necesară pentru reconstituirea coeziunii societății noastre”.

Redăm mai departe continuarea scrisorii

În acest context, tot despre dreptate vreau și eu să vă vorbesc. Sau despre nedreptatea care creează falii morale în societate . Iată care este situația creată în urma intrării în vigoare a Legii nr. 141/2025: începând cu 1 august 2025, se aplică contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) asupra indemnizațiilor speciale acordate conform Decretului-Lege nr. 118/1990. Însă, indemnizația acordată prin Decretul-Lege 118/1990 reprezintă o compensație morală și juridică pentru suferințele îndurate de către foștii deținuți politic sau urmașii acestora.

„Asemenea sume nu pot fi tratate ca „venituri din muncă” sau „pensie contributivă”, deoarece nu rezultă dintr-o contribuție financiară la sistemul public de asigurări, ci dintr-o obligație morală și istorică a statului român”- se spune într-un memoriu circulat de către unul dintre urmașii celor persecutați politic. „Scopul indemnizației este de a repara parțial o nedreptate. Reținerea unei contribuții de asigurări sociale de sănătate asupra acestei indemnizații înseamnă, în fapt, diminuarea compensației morale recunoscute prin lege. Este profund incorect ca statul care recunoaște suferințele trecutului să recupereze o parte din reparație printr-un instrument fiscal lipsit de proporționalitate și sens. Este important de menționat că beneficiarii acestor indemnizații nu sunt, în mod obișnuit, în afara sistemului contributiv. În cele mai multe cazuri, persoana care primește indemnizația reparatorie are și alte venituri – pensii contributive, salarii sau activități independente – la care deja achită CASS conform legii. În acest context, aplicarea suplimentară a CASS asupra unei indemnizații cu caracter moral este nejustificată și profund disproporționată.

Este inacceptabil ca victimele recunoscute ale regimurilor abuzive să fie supuse unei duble poveri fiscale” – se mai spune în memoriul întocmit de către respectivul urmaș al unui fost deținut politic, chinuit în închisorile comuniste timp de 8 ani.

În decembrie 2018 mai erau, domnule Președinte și domnule prim Ministru, doar 33 485 de beneficiari ai acestui decret-lege, iar suma pe care statul o plătea anual acestor nedreptățiți era de doar 36 de milioane de lei. În urma extinderii , din 2019, a drepturilor prevăzute în decretul-lege 118 din 1990 la urmașii sau soții supraviețuitori, cheltuiala statului s-a dus la 57 de milioane de lei. Probabil că astăzi nu mai supraviețuiesc prea mulți dintre cei 33 485 de foști deținuți politici din 2018, deci sumele cheltuite de stat sunt mai mici decât cheltuiala din 2018-2019. Prin aplicarea CASS acestor compensații de ordin moral statul încasează, poate, în jur de 5-6 milioane de lei pe care îi injectează în sistemul sanitar, sistem la care nenumărați concetățeni ai noștri, mult mai bine remunerați, nu contribuie deloc, ocolind legislația în vigoare.

Și dacă tot vorbim de repere morale, de dreptate și de adevăr, trebuie să știți, domnule Președinte și domnule Prim Ministru, că aceeași coaliție care a decis să încaseze CASS de pe urma compensațiilor morale acordate ultimilor supraviețuitori ai sistemului represiv comunist, se pregătește să îi acorde înapoi fostului președinte Traian Băsescu toate beneficiile: pensie specială, vilă de protocol și personalul plătit de stat. Înțeleg că este o decizie în acest sens a Curții Constituționale, dar, stimați conducători ai statului nostru, Traian Băsescu este un colaborator dovedit al fostei Securități. Există o hotărâre judecătorească definitivă și cât se poate de clară care spune acest lucru.

În acest context, domnule Președinte și domnule prim Ministru, vă rog să înțelegeți că legile și respectarea lor reprezintă temelia necesară unei democrații, dar promovarea atât de fățișă a nedreptății va face ca democrația să rămână șubredă, lipsită de liantul coeziunii sociale.

Mai putem, oare, vorbi de dreptate dacă acceptăm taxarea suplimentară a câtorva zeci de mii de oprimați de brutalul regim instaurat la 1945 de burghezia colonială sovietică și, în același timp, recompensăm cu toată generozitatea un turnător dovedit la securitate, agentul Petrov?

Este, oare moral, ca statul să se lăcomească la cei 5 milioane de lei, rupți de la gura celor pedepsiți de același stat, dar să îi ofere unui colaborator al securității, chiar și fost președinte fiind, demnități care valorează 1,5 milioane de lei anual?

Cum vă veți uita în ochii celor pe care ați jurat să îi reprezentați și ce le veți spune dacă veți recompensa cu o viață de nabab un fost turnător al securității dar, în același timp, veți pedepsi suplimentar pe ultimii supraviețuitori ai pușcăriilor și lagărelor sistemului bolșevic?

Pentru a readuce dreptatea și justiția socială înapoi, vă solicit, domnule președinte și domnule prim Ministru, repararea acestei crunte nedreptăți și excluderea completă a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru indemnizațiile acordate foștilor deținuți politici și urmașilor acestora, în temeiul decretului -lege nr. 118/1990. Ar fi aceasta o reparație mică, dar îndreptățită moral, pentru suferința îndurată ani de zile de către cei care au păstrat demnitatea națiunii noastre!”, se încheie scrisoarea lui Petrișor Peiu.