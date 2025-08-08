Prima pagină » Știri » Pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi pentru şase Direcţii Silvice de la Romsilva/ Raportul Corpului de Control, trimis la Parchet

Pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi pentru şase Direcţii Silvice de la Romsilva/ Raportul Corpului de Control, trimis la Parchet

08 aug. 2025, 20:20, Știri
Pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi pentru şase Direcţii Silvice de la Romsilva/ Raportul Corpului de Control, trimis la Parchet

Şase Direcţii Silvice (Bistriţa-Năsăud, Constanţa, Dolj, Mehedinţi, Teleorman şi Tulcea) au înregistrat pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi, în perioada 2020 – 2024, arată concluziile raportului întocmit de Corpul de Control al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), raport ce a fost trimis la Parchet.

„La nivelul RNP Romsilva, evoluţia indicatorului financiar de performanţă (profit brut/pierdere) la sfârşitul anilor 2023 (251.985.393 lei) şi 2024 (42.269.533 lei), faţă de anul 2022 (403.217.913 lei), este nefavorabilă întrucât rezultatul brut al profitului înregistrează o scădere cu suma de 151.232.520,00 lei, în anul 2023 şi cu suma de 360.948.380,00 lei (89,51%), în anul 2024. La nivelul RNP Romsilva, evoluţia indicatorului financiar de performanţă (profit brut/pierdere) la sfârşitul anului 2024 (42.269.533 lei), faţă de anul 2023 (251.985.393 lei), este nefavorabilă întrucât rezultatul brut al profitului înregistrează o scădere cu suma de 209.715.860,00 lei (83,22%). În perioada 2020-2024, un număr de şase Direcţii Silvice (DS Bistriţa Năsăud, DS Constanţa, DS Dolj, DS Mehedinţi, DS Teleorman, DS Tulcea) au înregistrat pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi”, se menţionează în raport.

DS Tulcea a raportat cele mai mari pierderi, în cuantum de 79.490.084 de lei, urmată de DS Bistriţa-Năsăud – cu 62.565.714 lei, DS Constanţa (53.214.509 lei), DS Dolj (42.282.275 lei), DS Mehedinţi (40.901.740 lei) şi DS Teleorman (26.752.913 lei).

De asemenea, în perioada 2020-2024, un număr de patru Direcţii Silvice (DS Caraş-Severin, DS Gorj, DS Maramureş şi DS Sălaj) au raportat pierderi financiare mari în cel puţin doi ani consecutivi, în timp ce la DS Arad s-au înregistrat pierderi financiare mari, în valoare de 14.726.621 lei, în anul 2024 faţă de anul 2023, an în care structura silvică a înregistrat profit în cuantum de 7.472.964 lei.

Nouă Direcţii Silvice s-au înregistrat pierderi financiare mari în anul 2024, comparativ cu anul 2023, după cum urmează: DS Caraş Severin (34.798.294 lei, +73,49%), DS Constanţa (17.598.787 lei, +33,50%), DS Gorj (8.600.783 lei, +77,77%), DS Maramureş (15.882.949 lei, +28,62%), DS Mehedinţi (11.737.213 lei, +56,69%), DS Sălaj (6.289.353 lei, +80,33%), DS Teleorman (9.632.815 lei, +48,44%), DS Dolj (14.021.216 lei, +26,29%) şi DS Tulcea (25.358.316 lei, +37,43%).

Raportat la suprafaţa de Fond Forestier Naţional proprietate publică a statului, administrată de către Direcţiile Silvice, în anul 2024, DS Arad (101.091 hectare) a înregistrat pierderi financiare mari în cuantum total de 14.726.621,00 lei, comparativ cu DS Argeş (112.632 hectare), care a înregistrat un profit brut de 3.619.934 lei.

DS Dâmboviţa (53.467 hectare) a consemnat o pierdere financiară de 11.860.025,00 lei, faţă de DS Bihor (60.793 hectare), care a înregistrat un profit brut total de 45.362 de lei, iar DS Hunedoara (154.258 hectare) a avut pierderi financiare de 1.621.427 lei, comparativ cu DS Neamţ (161.040 hectare) – cu profit brut de 52.472.019 lei.

„Pentru eliminarea acestor deficienţe este necesară reorganizarea unităţilor silvice operaţionale fără personalitate juridică din cadrul RNP Romsilva, astfel încât să poată fi atinse obiectivele cuantificate cu privire la reducerea pierderilor, creşterea profitului, a cifrei de afaceri şi a productivităţii muncii, stabilite la nivelul RNP Romsilva”, se menţionează în raport.

ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

