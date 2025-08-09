POLITICO: Guvernele străine au pariat mult pentru a face lobby pe lângă Trump în privința tarifelor vamale. Majoritatea au dat greș

Țările din întreaga lume au cheltuit zeci de milioane în acest an pe lobbyiști cu legături cu președintele Donald Trump, în timp ce se grăbeau să evite tarifele vamale care le-ar putea paraliza economiile, notează publicația POLITICO.

Bani irosiți

În majoritatea cazurilor, cheltuielile nu i-au dus nicăieri, întrucât Trump a adoptat o politică dispersată în stabilirea ratelor tarifare – elaborând acorduri comerciale care stabilesc un tarif de 15% pentru principalii parteneri comerciali, în timp ce impun rate care variază între 10 și 41% pentru restul lumii – tacticile tradiționale de lobby de la Washington par să fi avut puțină influență, mai arată POLITICO.

Cel puțin 30 de națiuni au angajat noi lobbyiști cu legături cu Trump de la alegeri. Printre aceștia se numără parteneri comerciali majori precum: Coreea de Sud și Japonia, sau țări mai mici precum Bosnia și Ecuador. Dar angajarea acestor lobbyiști nu prea i-a ajutat.

„Cred că actuala conducere de la Washington pare să perturbe modul tradițional de a face lucrurile. Nu este vorba doar despre partea de afaceri, ci despre diplomație, relațiile cu alte națiuni”, a declarat Mukesh Aghi, CEO al Forumului de Parteneriat Strategic SUA-India. „Cred că întregul model vechi de a încerca să influențezi nu pare să funcționeze.”

Administrația Trump pedepsește India

După ce l-a angajat pe Jason Miller, consilierul lui Trump de lungă durată, în aprilie, națiunea a fost penalizată de Trump în ultimele două săptămâni. Tarifele pentru India urmează să crească la 50%, după ce țara nu a reușit să obțină un acord comercial, iar Trump a decis să majoreze tarifele ca răspuns la achiziționarea de petrol rusesc.

India a semnat un contract pe un an cu Miller în valoare de 1,8 milioane de dolari în schimbul „consultanței strategice, planificării tactice și asistenței în relațiile guvernamentale”, precum și al gestionării percepției și relațiilor publice, conform documentelor depuse la Departamentul de Justiție.

Experiențele Canadei și Mexicului

Provinciile Canadei s-au aprovizionat cu lobbyiști, iar țara a fost în continuare penalizată de Trump. Mexicul nu a făcut-o și s-a bazat în schimb pe relația personală a președintelui Claudia Sheinbaum cu Trump – o abordare directă care a funcționat mai bine.

Cinci din cele 10 provincii ale Canadei au solicitat noi ajutoare în domeniul lobby-ului sau al relațiilor publice în ultimul an, pe fondul unui vid de conducere federală, în timp ce țara se pregătea să aleagă un nou prim-ministru.

Lobbyiștii de la Capitol Counsel, reprezentând Ontario și Alberta, au organizat întâlniri și apeluri pentru oficiali provinciali cu cel puțin 10 de membri republicani ai Congresului, precum și cu guvernatorul Oklahoma, Kevin Stitt. Între timp, lobbyiștii de la HBW Resources au lucrat pentru a crea contacte cu guvernatorul Louisianei, Jeff Landry, în numele statelor Saskatchewan și Alberta, care consumă multă energie, arată documentele depuse de Departamentul de Justiție, mai notează POLITICO.

În februarie, o federație de premieri canadieni și lideri teritoriali a angajat Checkmate Government Relations pentru a-i ajuta să organizeze o misiune comercială la Washington. Firma este condusă de Ches McDowell, un prieten de vânătoare al lui Donald Trump Jr., și îl angajează pe fiul copreședintelui campaniei lui Trump din 2024. Pentru 85.000 de dolari, Checkmate le-a asigurat premierilor o întâlnire la Casa Albă cu adjunctul șefului de cabinet James Blair și directorul de personal prezidențial Sergio Gor.

O lună mai târziu, Ambasada Canadei la Washington D.C. a angajat firma de afaceri publice Signal Group pentru un curs intensiv și o instruire media privind mesajele transmise în mass-media de dreapta. Aceasta a inclus o „analiză a mesajului de dreapta” al interviurilor TV recente ale ambasadorului canadian și o defalcare a ierarhiei nevoilor lui Maslow pentru setul MAGA.

Mexicul, în schimb, are o singură firmă de lobby, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, contractată, pentru a oferi servicii juridice pe teme comerciale.

Totuși, în ciuda faptului că Mexicul a jucat un rol mai direct în fluxul de fentanil – o preocupare majoră a lui Trump – vecinul de la nord a fost cel care s-a confruntat în cele din urmă cu tarife mai mari.

Canada are acum un tarif de 35% pentru bunurile sale, în timp ce Mexicul a rămas la 25%, chiar dacă majoritatea produselor sunt scutite în temeiul unui acord de liber schimb existent. Mexicul a părut să beneficieze de ceea ce un oficial mexican a descris ca fiind legături personale între Trump și Sheinbaum.

Un lobbyist republican care lucrează la tarifele impuse de Trump a sugerat că pentru a face progrese cu președintele este necesară o schimbare de strategie.

„Cred că ceea ce s-a întâmplat cu unele dintre aceste țări este că s-au simțit îndreptățite la status quo”, a argumentat lobbyistul. „Și au fost ofensate că cineva, chiar și președintele SUA, ar fi sugerat o schimbare a acestuia.”

Lobbyistul a subliniat succesul pe care Sheinbaum l-a avut în a-l curta pe Trump. În loc să adopte o poziție combativă, „abordarea mai bună este să privim lucrurile din perspectiva: președintele vrea să redefinească relația comercială dintre cele două țări, acesta este scopul său, iar tu trebuie să interacționezi cu el în acești termeni”, a spus persoana respectivă.

Apelurile telefonice între lideri au fost deosebit de valoroase în a ajuta țările să-și prezinte cauza direct lui Trump.

„Din perspectiva mea, cea mai bună modalitate de a face lobby pe lângă președintele Trump este ca liderul să facă lobby față în față cu el”, a declarat Tami Overby, partener la DGA Group Government, specializată în comerțul cu Coreea de Sud. „Se pare că președintele Trump vorbește mereu despre relațiile sale cu alți lideri. Știți, dacă suntem într-o situație bună cu acea țară sau nu [depinde] dacă simte că are o relație bună. Și se vede ca un negociator.”

Firme care fac lobby

Multe dintre firmele recrutate pentru a reprezenta guvernele străine înaintea administrației Trump sunt pilonii scenei de lobby din Washington, iar multe țări aveau deja pe listele lor de salarii lobbyiști comerciali veterani sau lobbyiști cu legături cu Trump înainte de alegeri.

Printre acestea se numără Mercury Public Affairs, fosta reședință de pe strada K a șefului de cabinet al Casei Albe, Susie Wiles, care a semnat acorduri cu cinci noi guverne străine din noiembrie, inclusiv Coreea de Sud, Ecuador și Libia. Și în timp ce Coreea de Sud a ajuns la un acord cu Casa Albă pentru a-și stabili tarifele la 15% în schimbul investițiilor în SUA și a unor bariere comerciale mai mici, ratele tarifare au crescut între aprilie și august atât pentru Ecuador, cât și pentru Libia. În cazul Ecuadorului, acesta a trecut de la a fi ignorat în primele amenințări ale lui Trump cu tarife „reciproce”, la a se confrunta cu un tarif de 15% în august.

Mercury face lobby și pentru guvernul japonez, care menține o listă de peste două duzini de firme de lobby și relații publice în SUA. Japonia a fost printre primii parteneri comerciali majori care au încheiat un acord comercial – stabilindu-și tarifele la 15%, în scădere de la 25%, care erau amenințate.

Ballard Partners, fosta casă a lui Wiles și a procurorului general Pam Bondi, a ajutat la intermedierea unui apel telefonic între Trump și prim-ministrul Shigeru Ishiba a doua zi după alegeri, conform documentelor depuse la Departamentul de Justiție în temeiul Legii de înregistrare a agenților străini.

O altă firmă de lobby legată de Trump, BGR Group, a semnat șase noi contracte cu guverne străine de la victoria lui Trump de anul trecut. Anterior, l-a angajat pe secretarul pentru transporturi, Sean Duffy, și este casa consilierului lui Trump, David Urban. Unii dintre clienții săi străini, precum Angola și Coreea de Sud, au înregistrat o scădere a tarifelor vamale între aprilie și august. Dar firma face lobby și pentru guvernul indian, care a plătit BGR 300.000 de dolari din decembrie până în mai, deși o mare parte din această muncă a fost legată de amplificarea tensiunilor cu Pakistanul.

Mai multe economii din Asia de Sud-Est care au angajat ajutor la Washington au avut rezultate mai bune, multe dintre ele primind tarife mai mici în comparație cu taxele inițiale dezvăluite în aprilie. Victoriile lor au fost însă relative: tarifele vamale ale țărilor sunt mai mari decât înainte și, în general, mai mari decât în mare parte din lume. Cu alte cuvinte, lobbyiștii ar fi putut reuși să-și ajute clienții să evite cel mai rău caz, dar rezultatele cu greu ar putea fi considerate triumfuri.

Țările au angajat firme de lobby cu sediul în SUA pentru a consolida legăturile cu administrația Trump și au lucrat cu grupuri de afaceri care aveau legături cu oficiali de nivel inferior ai administrației Trump din cadrul Departamentelor de Comerț și Trezorerie. Cambodgia și Indonezia au avut tarifele reduse la 19%, substanțial mai mici în comparație cu ratele inițial prezentate de președinte în aprilie.

Documentele depuse de Departamentul de Justiție arată că Akin Gump Strauss Hauer & Feld l-a contactat pe șeful de cabinet al Biroului Reprezentantului Comercial al SUA, Sam Mulopulos, în numele guvernului cambodgian, în aceeași zi în care Trump și-a anunțat așa-numitele tarife reciproce. Firma i-a trimis lui Mulopulos mai multe mesaje în următoarele luni pentru a coordona întâlniri cu negociatorii Cambodgiei și a verifica actualizări privind stadiul negocierilor tarifare și a organizat întâlniri pe Dealul Reprezentanților cu parlamentari, inclusiv reprezentantul Adrian Smith (republican din Nebraska), conform documentelor depuse, mai notează POLITICO.

În final, Cambodgia a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi ale ratelor vamale dintre toate țările între aprilie și mai, scăzând de la o taxă vamală amenințată de 49%.

Negociere reușită pentru Vietnam și Pakistan

Administrația Trump, la rândul său, a prezentat țările cu cele mai semnificative scăderi drept parteneri cooperanți, dispuși să facă cele mai mari concesii mandatului președintelui.

Un fost diplomat care a lucrat cu guverne din Asia de Sud-Est a declarat că reprezentanți din Vietnam au aranjat zeci de întâlniri cu oficiali guvernamentali, care s-au intensificat la câteva zile după ce Trump și-a prezentat tarifele vamale din aprilie. Țara a obținut o victorie modestă, deoarece rata tarifelor vamale a fost redusă de la 46 la 20% – deși cifra finală rămâne mai mare decât ceea ce oficialii din Vietnam spun că a fost convenit inițial.

Un diplomat asiatic a atribuit eforturilor de lobby ale țărilor din regiune contribuția la îndepărtarea administrației Trump de strategia sa comercială inițială, care viza scoaterea economiilor regionale din orbita Chinei și prioritizarea represiunilor asupra transbordării chinezești și a altor măsuri de aplicare a legii.

„Unele țări au nevoie de accesul pe care îl pot oferi lobbyiștii și de un intermediar pentru discuții secrete și informale”, au spus aceștia.

Guvernul pakistanez a recrutat șapte noi firme de lobby în acest an, inclusiv fostul membru al lui Trump, Keith Schiller, și George Sorial, fostul șef al departamentului de conformitate al Organizației Trump. Niciunul dintre ei nu se mai înregistrase vreodată ca agenți străini, dar Pakistanul a fost de acord să plătească firmei lor 50.000 de dolari pe lună, conform unei copii a contractului depus la Departamentul de Justiție.

Islamabad a reușit să obțină o reducere a ratei tarifare „reciproce” de la 29% la 19% – în contrast cu rivalul Pakistanului, India.

Printre guvernele străine care au semnat Continental Strategy în această primăvară s-au numărat Guyana – care plătește firmei 50.000 de dolari pe lună și a înregistrat o scădere a ratei tarifare de la 38% în aprilie la 15% în august – și Japonia, care plătește firmei 37.500 de dolari, arată documentele depuse de Departamentul de Justiție. Continental Strategy este condusă de Carlos Trujillo, un diplomat care a servit în prima administrație a lui Trump, și Alberto Martinez, un fost consilier important al secretarului de stat Marco Rubio.

Industrii care l-au influențat pe Trump

Unele țări și industrii care au reușit să-l influențeze pe Trump au văzut ulterior aceste avantaje neutralizate. Cele „trei mari” companii auto americane – Ford, General Motors și Stellantis – au ajutat la convingerea administrației să creeze un program de rambursări, ajutând producătorii auto care se bazează pe lanțul de aprovizionare nord-american.

Dar, pe măsură ce Trump a început să elaboreze acorduri comerciale, acest avantaj a fost rapid neutralizat. Japonia, Coreea de Sud și Uniunea Europeană – toți parteneri comerciali cu industrii auto mari – au reușit să obțină un tarif de 15% pentru mașini și piese auto, subminând eforturile producătorilor auto americani de a construi pe plan intern, mai notează POLITICO.

Chiar și după demararea implementării tarifelor din această săptămână, țările și lobbyiștii încă speră că pot obține excepții sau alte prevederi utile. Această posibilitate va menține cu siguranță afacerile înfloritoare pe strada K, în ciuda performanței sale slabe.