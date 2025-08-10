Ponta deplânge reacția Bucureștiului la întâlnirea Trump-Putin: Niciodată, în ultima sută de ani, liderii României nu au fost atât de nepregătiți

Fostul premier Victor Ponta arată că în contextul celei mai importante întâlniri de vineri dintre Donald Trump și Vladimir Putin ce va avea loc pe teritoriul american, „Niciodată, în ultima sută de ani, liderii României nu au fost atât de nepregătiți, inadecvați, total rupți de realitate și complet incapabili să înțeleagă sau să acționeze”.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, fostul candidat la alegerile prezidențiale critică dur absența unei strategii de la București, cu privire la întâlnirea secolului, având ca temă războiul din Ucraina.

„Donald Trump se întâlnește vineri cu Vladimir Putin, pe teritoriu american, dar departe de Europa! Niciodată, în ultima sută de ani, politica internațională nu a fost atât de complicată și imprevizibilă! Niciodată, în ultima sută de ani, liderii României nu au fost atât de nepregătiți, inadecvați, total rupți de realitate și complet incapabili să înțeleagă sau să acționeze; niște marionete abandonate, care repetă fraze goale! Ghinion”, a notat Ponta.

