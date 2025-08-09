Prima pagină » Știri » Președintele CNAS spulberă misterul plafoanelor epuizate: Unii furnizori preferă banii cash

Președintele CNAS spulberă misterul plafoanelor epuizate: Unii furnizori preferă banii cash

09 aug. 2025, 14:47, Știri
Președintele CNAS spulberă misterul plafoanelor epuizate: Unii furnizori preferă banii cash

Bugetul alocat în 2024 pentru analizele medicale decontate de stat nu au fost cheltuit în totalitate, a declarat președintele CNAS, Horațiu Moldovan, într-o intervenție la Digi 24. Acesta a explicat că unii furnizori de servicii medicale paraclinice preferă banii cash, în detrimentul celor de la Casa de Asigurări de Sănătate.

Întrebat despre situațiile în care li se spune românilor că nu pot beneficia de analize decontate de stat, pentru că plafonul e epuizat, șeful CNAS a dezvăluit că anul trecut nu au fost cheltuiți toți banii alocați pentru aceste investigații.

„Vreau să vă spun că, cel puțin la nivelul anului trecut, am avut peste două miliarde de lei alocați pentru investigații de laborator și investigații imagistice, a căror execuție bugetară a fost mai puțin cu 111 milioane”, a spus Horațiu Moldovan la Digi 24.

 

Totodată, șeful CNAS dă vina pe furnizorii de servicii medicale paraclinice, despre care spune că preferă banii cash în locul celor de la Casa de Asigurări de Sănătate.

„De multe ori, furnizorii de servicii medicale paraclinice sau unii dintre ei preferă banii cash în detrimentul banilor care vin de la Casa de Asigurări de Sănătate, iar de lucrul acesta o să avem grijă în controalele pe care le vom face. Noi nu obligăm pe nimeni să fie în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate”.

