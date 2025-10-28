Prima reacție a lui Alexandru Rogobete în cazul morții medicului Ștefania Szabo: Așteptăm raportul medico-legal

Alexandru Rogobete a transmis în urma decesului medicului Ștefania Szabo că transmite condoleanțe familiei, însă așteaptă raportul medico-legal. Ministrul Sănătății a anunțat că se lucrează deja șa o schimbare legislativă în privința gărzilor.

„Am solicitat o informare clară din partea medicală, în special pentru acest caz nefericit pentru colega noastră și transmit pe această cale condoleanțe familiei și tuturor celor care au cunoscut-o. Nu doresc, în momentul de față, să fac nicio declarație cu privire la posibilele cauze care au dus la această situație, pentru că nu am toate informațiile și, din respect pentru familie și pentru doamna doctor, nu aș vrea să speculez și să-mi dau cu părerea în necunoștință de cauza. Am văzut diferite ipoteze care sunt discutate în spațiu public. Eu aștept raportul medico-legal care ne va informa cauza, însă spun de pe acum că nu voi face declarații publice cu privire la cauza decesului, din respect pentru doamna doctor și pentru familia acesteia”, a spus Alexandru Rogobete pentru Fanatik.

Ministrul Sănătății a menționat că se lucrează deja la o reformă privind gărzile medicale și la o reevaluare a normativelor de personal.

„Cunoaștem foarte bine subiectul, l-am tot discutat chiar în aceste zile, cu privire la schimbarea legislativă pentru a avea gărzile segmentate în gărzi de urgență, gărzi de monitorizare, în schimbarea normativului de personal, nu doar în funcție de numărul de paturi, ci și în funcție de complexitatea cazurilor. Adică măsuri de reformă pe care le avem în vedere și la care se lucrează în momentul de față. Acesta este motivul pentru care nu doresc să fac declarații cu privire la cauzele acestui eveniment. În primul rând că nu le știm și dacă le-aș ști, nu aș specula pe marginea lor”, a adăugat Rogobete.

Vă reamintim că Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență și chirurg specializat în chirurgie generală, a fost găsită fără viață marți dimineață, în camera de gardă a unității sanitare.

