Doctorița găsită moartă fusese ATACATĂ, în trecut, de un șef de secție de la Floreasca, în timpul unei operații: „Mi-a provocat o rană sângerândă”

Detalii cutremurătoare au început să iasă la iveală în urma tragediei de la Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, unde directorul medical, Ştefania Szabo, a fost găsită fără suflare, marți dimineața, în camera de gardă a unității sanitare. În urmă cu câțiva ani, aceasta a trecut printr-un incident grav chiar în sala de operații, când a fost atacată chiar de un șef de secție de la Spitalul Floreasca, în timpul unei intervenții chirurgicale. Ștefania Szabo a făcut mărturisiri cu privire la atac.

Medicul Ștefania Szabo a fost atacată de un chirurg și fost șef de secție al Spitalului Floreasca, la data de 6 martie 2020, chiar în timpul unei intervenții chirurgicale la o pacientă cu o tumoare la colon și hepatită C. Incidentul a avut loc pe vremea când doctorița se afla în ultimul an de rezidențiat.

Chirurgul și fostul șef de secție al Spitalului Floreasca i-a atacat la acel moment pe medicii Ştefania Szabo şi Bogdan Gaspar, incident despre care doctorița a oferit detalii la vremea respectivă.

„Într-un moment de nervozitate dus până la extrem, dr. Păun a scos electrocauterul din pacient şi m-a lovit cu acesta peste mâna stângă, provocându-mi o rană sângerândă.

În timpul actului operator, dr. Păun m-a lovit atât pe mine, cât şi pe dr. Gaspar de câteva ori şi cu pensa peste mâini”, a transmis medicul Ştefania Szabo în plângerea pe care a înaintat-o conducerii spitalului, potrivit opiniabuzau.ro.

Medicul care a atacat-o pe Ștefania Szabo a fost pus sub acuzare

Potrivit anchetei Parchetului, medicul a folosit în mod neadecvat instrumente chirurgicale, provocând leziuni colegilor săi. În 2024, chirurgul agresiv de la Spitalul Floreasca a fost pus sub acuzare de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

”În fapt, s-a reţinut că, la data de 06.03.2020, aflându-se la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, în timp ce efectua o intervenţie chirurgicală asupra unei paciente, în calitate de medic chirurg la Secţia Chirurgie II din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, inculpatul a adresat injurii şi expresii jignitoare medicilor din cadrul echipei operatorii.

Pe parcursul intervenţiei chirurgicale, inculpatul a înţepat cu electrocauterul scos din plaga pacientei un medic din echipa operatorie, provocându-i leziuni care au necesitat 1-2 zile de îngrijiri medicale”, a transmis, anul trecut, Parchetul.

Managerul SJU Buzău: „Nu ştim nici cauzele, nici motivele pentru care s-a ajuns la această situaţie”

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău Sorin Pătraşcu a declarat că medicul Stefania Szabo lucra minimum şapte gărzi pe lună, pe lângă activitatea de pe secţie şi din spital, subliniind că, în urmă cu o zi, atitudinea medicului era normală şi excluzând varianta unui ”un gest necugetat”.

„Nu ştim nici cauzele, nici motivele pentru care s-a ajuns la această situaţie. Ieri, lucrurile şi atitudinea ei erau normale”, a spus managerul SJU Buzău, Sorin Pătraşcu

Acesta a precizat că Poliţia şi Inspectoratul Teritorial de Muncă se află deja în spital şi desfăşoară cercetări pentru a stabili împrejurările decesului.

„Doamna doctor era în timpul activităţii azi-noapte, apoi a intrat de gardă şi urma să iasă dimineaţă, la ora 8. Era un medic dedicat, cu minimum şapte gărzi pe lună, pe lângă activitatea de pe secţie şi cea medicală din cadrul spitalului. Orice zi era foarte încărcată”, a mai spus managerul.

Ultimul consult efectuat de medic ar fi avut loc în jurul orei 12–12:30 noaptea, după care s-a retras în camera de gardă.

„Ce s-a întâmplat ulterior, nu ştim şi nu avem date în acest moment. Nu cred că poate fi vorba de un gest necugetat. Medicii trăiesc o realitate grea, cu oboseală şi un efort constant pentru a avea grijă de pacienţi”, a adăugat Pătraşcu.

Managerul a menţionat că, cu o zi înainte de tragedie, dr. Szabo participase la un eveniment public alături de colegi şi nu a dat niciun semn care să prevestească o astfel de tragedie.

„A fost cu mine în maşină, a fost împreună cu alţi colegi. A fost o zi normală de lucru. Nu a fost niciun semn.”

