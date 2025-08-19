Procurorul șef al DNA: Când spui justiție și bani, creezi deja o imagine greșită. Trebuie să ne raportăm și la ce se întâmpla în țările dezvoltate

Marius Voineag, Procurorul șef al DNA, a declarat la Aleph News, cu privire la salariile magistraților, aflate în pachetul doi al măsurilor fiscale ce ar urma să fie adoptate de Executiv săptămâna viitoare că: „Trebuie să ne raportăm și la ce se întâmpla în țările dezvoltate. Magistrații sunt bine foarte plăți”.

Întrebat ce părere are despre noile măsuri cu privire la salarizarea magistraților, Voineag a declarat că: „Eu nu m-aș putea pronunța cu privire la cuantum. Trăim în România și e o situație complicată financiar”.

Procurorul-șef mai atrage atenția că salarizarea ar trebui făcută în concordanță cu nivelul Uniunii Europene.

„Când spui justiție și bani, creezi deja o imagine greșită. Într-o autonomie financiară și o stabilitate în profesie, aș controla mai mult în zona asta. Trebuie să ne raportăm și la ce se întâmpla în țările dezvoltate. Magistrații sunt bine foarte plăți. Am văzut un articol, undeva cuantumiri în Canada 20.000-30.000 de dolari pe lună. Sunt diferențe palpabile și pe care le poți identifica pe baza baromentrului. Salarizarea la nivelul UE suntem undeva la mijloc, nu la în vârf”, mai spune Voineag.

Acesta este de părere că trebuie să existe dialog între părțile implicate, respectiv între premier și magistrați.

„E o chestiune pe care trebuie să o tranșeze executivul cu un dialog onest cu corpul magistraților”, a mai spus Voineag.