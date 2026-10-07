A fost o dimineață cu cer senin în majoritatea regiunilor țării, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Meteorologii au emis două coduri galbene de ceață, dar acestea au expirat la ora 08:00, respectiv 09:30. Nu a plouat în nicio zonă a României.

Cum va fi vremea astăzi a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

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„Vremea va fi predominant frumoasă, iar în orele amiezii, în continuare, va fi mult mai cald decât în mod obișnuit pentru această perioadă.

Cerul va fi variabil, ziua, în estul țării, iar noaptea în sud-est. Va fi mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor situa între 20 – 21 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei. Vom avea 28 de grade în Câmpia și Dealurile de Vest.

Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus un grad și zero grade în estul Transilvaniei. Pe litoral, temperatura minimă va fi de 16 grade, pe litoral și în Dealurile de Vest.

Noaptea, izolat, se va forma ceață. În București, astăzi, vremea va fi frumoasă”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Miercurea Ciuc, cea mai scăzută temperatură a dimineții

În această dimineață, potrivit ANM, cea mai scăzută temperatură s-a înregistrat la Miercurea Ciuc. Termometrele au arătat 0 grade Celsius.

La aceeași oră, la București au fost 7 grade Celsius și cer senin.

Au fost 15 grade la Sulina și 14 grade la Constanța.

La Iași și Vaslui a fost ceață.

Gândul prezintă și harta temperaturilor înregistrate în România, la ora 09:00.