A fost o dimineață cu cer senin în majoritatea regiunilor țării, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Meteorologii au emis două coduri galbene de ceață, dar acestea au expirat la ora 08:00, respectiv 09:30. Nu a plouat în nicio zonă a României.
Cum va fi vremea astăzi a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
„Vremea va fi predominant frumoasă, iar în orele amiezii, în continuare, va fi mult mai cald decât în mod obișnuit pentru această perioadă.
Noaptea, izolat, se va forma ceață. În București, astăzi, vremea va fi frumoasă”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
În această dimineață, potrivit ANM, cea mai scăzută temperatură s-a înregistrat la Miercurea Ciuc. Termometrele au arătat 0 grade Celsius.
Gândul prezintă și harta temperaturilor înregistrate în România, la ora 09:00.