Inspectoratul Județean în Construcții Ilfov vrea să-l sancționeze contravențional pe primarul din Corbeanca, Ștefan Apăteanu (USR), pentru că nu a demarat procedurile de control în ceea ce privește amenajarea unei structuri din metal pe care au fost așezate mai multe panouri fotovoltaice. Culmea este că această structură este amenajată chiar de către edilul din celebra comună din Ilfov.

Continuă scandalul de la Corbeanca, localitatea unde se află celebrul Paradis Verde al omului de afaceri Cristian Țânțăreanu, acolo unde primarul este acuzat că ar fi amenajat ilegal o structură pentru panouri fotovoltaice, așa cum Gândul a dezvăluit în premieră.

În urma formulării mai multor plângeri și petiții, făcute chiar de către consilieri locali, care îl acuză pe primar că ar fi ridicat ilegal structura pentru panouri, cazul de la Corbeanca a ajuns și pe „masa” Inspectoratului Județean de Construcții Ilfov (IJCI), care a cerut mai multe clarificări.

Inspecția în Construcții i-a cerut primarului din Corbeanca să se controleze singur

Potrivit unui document intrat în posesia Gândul, în iunie 2026, IJCI a solicitat Primăriei din Corbeanca și Consiliului Județean să efectueze un „control de specialitate la obiectivul care face obiectul sesizării, în vederea constatării situației de fapt privind legalitatea edificării construcției respective”.

Practic, Inspectoratul i-a cerut primarului să se controleze singur și îl acuză că nu a demarat aceste proceduri

„Primăria Comunei Corbeanca, pană la această dată (13.10.2026 – n.r.), nu a formulat un punct de vedere față de cele prezentate, au fost demarate procedurile legate prin care sunt obținute datele de identificare pentru contravenientul Ștefan Adrian Apăteanu, şi aplicarea sancțiunilor contravenționale pentru neorganizarea și neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea și executarea lucrărilor de construcții de către compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu”, se arată în adresa transmisă de către reprezentanții IJCI.

Panourile montate de primar ar umbri casa unui vecin

Contactat de Gândul, primarul din Corbeanca spune că nu a primit vreun document în acest sens.

Ștefan Apăteanu (USR), primarul comunei Corbeanca, este acuzat de către mai mulți consilieri locali de faptul că ar fi construit o structură metalică ilegală, pe care a început să monteze panouri fotovoltaice. Potrivit lui Dorel Caravană, consilier local din partea Forța Dreptei, construcția nu ar respecta reglementările în vigoare.

„Domnul primar a început să pună niște țevi în urmă cu mai mult de un an. Le-a montat chiar lângă gard, adică la limita proprietății, lângă alt vecin. Structura de metal se întinde pe mai multe numere cadastrale, toate pe numele actualului primar. Apoi, după ce a pus stâlpii, a construit o adevărată structură de metal, iar noi am reclamat acest lucru chiar la primărie și la serviciul urbanism. Ni s-a spus că este pentru o structură de panouri fotovoltaice la sol”, a declarat pentru Gândul consilierul local Dorel Caravană.

Mai mult, Caravană precizează faptul că o structură pentru panouri fotovoltaice ar trebui amenajată orizontal.

Consilier local: Structurile cu panouri ar trebui amenajate pe orizontală

„Nu este în regulă modul în care s-a amenajat, fiind pe verticală. Este vorba de umbrire, ar trebui să existe un proiect, trebuie să reziste la vânt. Când am văzut că de la primărie nu se reacționează, ne-am îndreptat către ISC. Apoi, Inspectoratul de Stat în Construcții a venit înapoi către Primăria Corbeanca și Serviciul Urbanism, prin care solicita să se dea mai multe relații. ISC a zis că mai durează, că trebuie să răspundă și primăria, și că ar fi de natură penală. Acum, a început să monteze și panourile. Această structură nu respectă normele de construcție și de vecinătate. Dacă am face toți așa, ar fi normal?”, mai susține consilierul local.

Primarul din Corbeanca: Nu există o sentință de ilegalitate

Contactat de Gândul, primarul Ștefan Apăteanu nu a negat că a amenajat această structură, însă spune că ar fi legală.

„O primă precizare ar fi că, în lumina legislației actuale, caracterul nelegal este stabilit doar de o instanță de judecată. Până la acest moment, nu am cunoștință de nicio sentință sau decizie prin care să se fi constatat caracterul nelegal al unei construcții aflate pe proprietatea personală a mea. Pe de altă parte, pe terenul imediat învecinat, există o construcție edificată fără respectarea autorizației de construcție. Proprietarul a fost sancționat contravențional pentru aceste aspecte, procesul-verbal în cauză fiind semnat chiar de fostul primar”, susține edilul din Corbeanca.