Prima pagină » Știri » Se sparg protestele! După decizia CCR privind pensiile speciale, magistrații își reiau activitatea

Se sparg protestele! După decizia CCR privind pensiile speciale, magistrații își reiau activitatea

22 oct. 2025, 19:04, Știri
Se sparg protestele! După decizia CCR privind pensiile speciale, magistrații își reiau activitatea
Tot mai multe instanţe şi Parchete au anunțat că îşi reiau activitatea după ce Curtea Constituţională a României a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite, constatând că Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, în ansamblu, este neconstituţională
„Adunarea Generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) a hotărât, cu unanimitatea celor prezenţi, suspendarea formelor de protest adoptate la nivelul instituţiei prin Hotărârea Adunării Generale din data de 26 august 2025. Totodată, s-a stabilit ca, în raport de evoluţia şi circumstanţele concrete care privesc statutul profesiei de procuror, Adunarea generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să fie convocată la un moment ulterior pentru a hotărî dacă se impune reevaluarea măsurii adoptate astăzi”, a transmis PÎCCJ
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au decis, la rândul lor, cu unanimitatea celor prezenţi, să înceteze forma de protest declanşată prin hotărârea nr. 2 din data de 27 august 2025. Astfel procurorii vor relua activitatea începând de joi, 23 octombrie. În cazul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti excepţie face activitatea de primire a publicului la registratură şi în audienţă care va fi reluată începând cu data de 27 octombrie 2025, conform unui anunţ al instituţiei.

Judecătorii revin la lucru

Şi judecătorii și-au reluat activitatea, în mai multe judeţe. Instanţe din judeţe, precum Alba, Vâlcea, Prahova, anunţă de asemenea că renunţă la protestele declanşate la finalul lunii august, după ce actul normativ care schimbă condiţiile de pensionare a magistraţilor a fost declarat neconstituţional.

CCR a admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție pe legea care modifică sistemul de pensii pentru judecători și procurori și pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament în 1 septembrie. Instanța supremă a acuzat, printre altele, că „a fost ignorată, încă o dată, importanța pensiei de serviciu în economia principiului independenței justiției”.

VĂ RECOMANDĂM ȘI:
Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Digi24
Șeful Armatei Române: „Ne pregătim ca pentru un război”. Declarațiile lui Gheorghiţă Vlad privind trimiterea de trupe în Ucraina
Cancan.ro
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă ancheta peste cap!
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Click
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună
Digi24
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
ANIMAŢIE. Ancheta exploziei din Rahova confirmă ipoteza prezentată de Observator
StirileKanalD
De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
KanalD
Boala care face ravagii în spitalele de pediatrie din România. La ce simptome trebuie să fie atenți părinții
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Descopera.ro
Trecem la ora de iarnă: Dăm ceasurile înainte sau înapoi?
Capital.ro
România a pierdut o legendă. Teatrul Naţional a anunțat decesul. A fost o stea de nivel internațional
Evz.ro
Harta adăposturilor anti-aeriene și anti-atomice. Cât de pregătită e România
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Este INCREDIBIL ce i-a șoptit Ahmed lui Dorobanțu la ureche! Veronica aude discuția și se schimbă la față: "Ce? Stai așa!". Lia și Daniel intervin imediat: "Îmi e milă de el!". Până unde s-a ajuns e greu de imaginat. Camerele n-au mai contat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Originile surprinzătoare ale nativilor americani, dezvăluite prin studierea ADN-ului
VIDEO Atenție, șoferi. O femeie aruncă cu obiecte la intrarea în Pasajul Obor, direct pe mașinile aflate în mers
20:10
Atenție, șoferi. O femeie aruncă cu obiecte la intrarea în Pasajul Obor, direct pe mașinile aflate în mers
ACTUALITATE Spitalul privat din Constanța, unde o polițistă și-a pierdut viața după ce a născut, reacționează după acuzațiile ministrului Sănătății: „Se află deja în curs de remediere”
20:00
Spitalul privat din Constanța, unde o polițistă și-a pierdut viața după ce a născut, reacționează după acuzațiile ministrului Sănătății: „Se află deja în curs de remediere”
SPORT Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Noah, joi, 23 octombrie 2025, de la ora 22.00
19:57
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Noah, joi, 23 octombrie 2025, de la ora 22.00
EXTERNE Mark Rutte iar îl lingușește pe Donald Trump: Președintele Trump este „CRUCIAL” pentru încheierea războiului din Ucraina
19:56
Mark Rutte iar îl lingușește pe Donald Trump: Președintele Trump este „CRUCIAL” pentru încheierea războiului din Ucraina
ENERGIE Rău cu rău, dar mai rău fără rău. România menține în funcțiune 3 centrale pe cărbune
19:48
Rău cu rău, dar mai rău fără rău. România menține în funcțiune 3 centrale pe cărbune
FOTO INCENDIU la un autocamion încărcat cu europaleți, în Beiuș
19:43
INCENDIU la un autocamion încărcat cu europaleți, în Beiuș