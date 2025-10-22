Se sparg protestele! După decizia CCR privind pensiile speciale, magistrații își reiau activitatea

Tot mai multe instanţe şi Parchete au anunțat că îşi reiau activitatea după ce Curtea Constituţională a României a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite, constatând că Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, în ansamblu, este neconstituţională

„Adunarea Generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) a hotărât, cu unanimitatea celor prezenţi, suspendarea formelor de protest adoptate la nivelul instituţiei prin Hotărârea Adunării Generale din data de 26 august 2025. Totodată, s-a stabilit ca, în raport de evoluţia şi circumstanţele concrete care privesc statutul profesiei de procuror, Adunarea generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să fie convocată la un moment ulterior pentru a hotărî dacă se impune reevaluarea măsurii adoptate astăzi”, a transmis PÎCCJ

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au decis, la rândul lor, cu unanimitatea celor prezenţi, să înceteze forma de protest declanşată prin hotărârea nr. 2 din data de 27 august 2025. Astfel procurorii vor relua activitatea începând de joi, 23 octombrie. În cazul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti excepţie face activitatea de primire a publicului la registratură şi în audienţă care va fi reluată începând cu data de 27 octombrie 2025, conform unui anunţ al instituţiei.

Judecătorii revin la lucru

Şi judecătorii și-au reluat activitatea, în mai multe judeţe. Instanţe din judeţe, precum Alba, Vâlcea, Prahova, anunţă de asemenea că renunţă la protestele declanşate la finalul lunii august, după ce actul normativ care schimbă condiţiile de pensionare a magistraţilor a fost declarat neconstituţional.

CCR a admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție pe legea care modifică sistemul de pensii pentru judecători și procurori și pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament în 1 septembrie. Instanța supremă a acuzat, printre altele, că „a fost ignorată, încă o dată, importanța pensiei de serviciu în economia principiului independenței justiției”.

