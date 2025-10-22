Se sparg protestele! După decizia CCR privind pensiile speciale, magistrații își reiau activitatea

RURAL Gestul scandalos al unui primar din Iași: și-ar fi însușit el o parte din lemnele cumpărate din bani publici pentru încălzirea grădiniței
20:35
„Adunarea Generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) a hotărât, cu unanimitatea celor prezenţi, suspendarea formelor de protest adoptate la nivelul instituţiei prin Hotărârea Adunării Generale din data de 26 august 2025. Totodată, s-a stabilit ca, în raport de evoluţia şi circumstanţele concrete care privesc statutul profesiei de procuror, Adunarea generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să fie convocată la un moment ulterior pentru a hotărî dacă se impune reevaluarea măsurii adoptate astăzi”, a transmis PÎCCJ
CCR a admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție pe legea care modifică sistemul de pensii pentru judecători și procurori și pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament în 1 septembrie. Instanța supremă a acuzat, printre altele, că „a fost ignorată, încă o dată, importanța pensiei de serviciu în economia principiului independenței justiției”.