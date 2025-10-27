Sorin Grindeanu: Eu nu concurez cu premierul. Eu cred că oamenii așteaptă de la PSD să vină cu politici publice

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seara, la Antena 1 că nu concurează cu premierul Ilie Bolojan. „Oamenii așteaptă de la PSD să venim cu politici publice, să fie acceptate în coaliție și să mergem mai departe.”, a spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu a mai dezvăluit la Antena 1 despre relația cu actualul premier că este mai degrabă interesat să pune oamenii pe primul loc.

„Eu mă întâlnesc mâine la coaliție, am vorbit cu dânsul și ieri, și astăzi. Eu nu concurez cu premierul. Nu avem culoare comune de alergat împreună. Nu concurez cu Ilie Bolojan, da concurez cu ideea de a pune societatea sau oamenii vs. rezultate”, a mai spus președintele interimar al PSD.

Întrebat despre tensiunile din cadrul coaliției, Grindeanu a spus că: „atât timp cât bătăliile electorale între PSD-PNL sau PSD-USR au fost cele pe care le știți, nu se așteaptă nimeni la frății, să facem o mare horă a unirii sau să aplaudăm cu toți ca în Coreea de Nord”.

„Eu cred că oamenii așteaptă de la PSD, ca noi să venim cu politici publice, să fie acceptate în coaliție și să mergem mai departe”, a spus șeful interimar al PSD.

În privința vinovaților privind situația economică, potrivit studiului prezentat la Observator, 55% dintre repondenți spune că guvernele anterioare sunt vinovate. „Fiindcă vorbim de guvernele anterioare, de administrații, de instituții europene, cred că trebuie să depășim acest moment”.