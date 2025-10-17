Prima pagină » Actualitate » Specialiștii în construcții sunt uimiți că blocul nu s-a prăbușit, în urma exploziei: „Fenomenal! E mare minune că blocul a rămas în picioare”

Specialiștii în construcții sunt uimiți că blocul nu s-a prăbușit, în urma exploziei: „Fenomenal! E mare minune că blocul a rămas în picioare”

Luiza Dobrescu
17 oct. 2025, 13:18, Actualitate
Blocul în care a avut loc deflagrația din Sectorul 5 al Capitalei arată ca și când ar sta să cadă. Clădirea a fost ridicată pe vremea fostului dictator Nicolae Ceaușescu iar specialiștii spun că e mare minune că „urmările sunt doar acestea”. 

Oamenii cu domiciliul în blocul explodat își pot lua la revedere de la locuința aceea. Potrivit specialiștilor consultați de Gândul, este o mare mirare că blocul a suferit doar acele avarii și că a mai rămas în picioare. Explicația acestora ar fi aceea că doar diafragmele din beton armat inserate în structura clădirii l-au făcut să rămână în picioare.

„Era mai bine dacă se lucra în sistemul actual, în cadre, stâlpi și grinzi din beton armat, nu mai colapsau nici planșeele, antrenate și de panourile de fațadă legate de ele, la rândul lor „scuipate” de suflul exploziei. Bine că a rezistat structura în diafragme de beton armat interioară, ar fi colapsat și etajele superioare, iar cele inferioare ar fi fost afectate mult mai grav Fenomenal! E mare minune că blocul a rămas în picioare”, a declarat, pentru Gândul, arhitect Mihai Toma. 

Șeful SMURD, Raed Arafat, aflat la fața locului în care s-a produs deflagrația, a declarat că:

„A fost o explozie serioasă care a afectat o parte din bloc. Una dintre fațade a fost afectată semnificativ. A fost declanșat Planul Roșu de Intervenție. Vă rugăm să nu riscați!”, a transmis acesta.

Bilanțul este unul tragic. Trei persoane și-au pierdut viața, iar cel puțin șaptesprezece au fost rănite, fiind transportate la mai multe spitale din București. O persoană care a murit, în vârstă de 24 de ani, ar fi fost gravidă. Unele dintre victime au suferit arsuri severe, altele, traumatisme provocate de prăbușirea elementelor de construcție.

