Ruşii au bombardat iar infrastructura ucraineană de la graniţele cu România. La Plauru au căzut fragmente de dronă. Două avioane F-16 au decolat de la Fetești

Luiza Dobrescu
17 mart. 2026, 06:14, Actualitate
La primele ore ale dimineții de marți, 17 martie, forțele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, în jurul orei 01.40, din Baza 86 Aeriană de la Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din N județului Tulcea, fiind transmis, la ora 1.55, mesaj RO-Alert.

Au fost raportate elemente de vehicul aerian căzute pe teritoriul național în zona localități Plauru. După încetarea alertei aeriene, în jurul orei 3.00, o echipă de cercetare a început verificări în teren. Până la acest moment nu a fost indentificată zona de impact. Căutările vor continua odată cu îmbunătățirea vizibilității.

MApN a informat și informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea, a transmis Ministerul Apărării, la primele ore ale dimineţii de marţi, 17 martie.

Citește și

FLASH NEWS Emiratele Arabe Unite își închid spațiul aerian după atacuri atribuite Iranului, în timp ce Israelul bombardează Teheranul
08:25
Emiratele Arabe Unite își închid spațiul aerian după atacuri atribuite Iranului, în timp ce Israelul bombardează Teheranul
CONTROVERSĂ USR cere desființarea a șase instituții publice „fără utilitate demonstrabilă”. Partidul depune mai multe proiecte în acest sens
08:24
USR cere desființarea a șase instituții publice „fără utilitate demonstrabilă”. Partidul depune mai multe proiecte în acest sens
CONTROVERSĂ Mai mulți turiști au fost reținuți la Dubai după ce au distribuit apropiaților imagini cu atacurile iraniene cu drone. Care este explicația
08:09
Mai mulți turiști au fost reținuți la Dubai după ce au distribuit apropiaților imagini cu atacurile iraniene cu drone. Care este explicația
CONTROVERSĂ Cum a ajuns să arate blocul din Rahova, la exact 5 luni de la explozia din 17 octombrie 2025
07:55
Cum a ajuns să arate blocul din Rahova, la exact 5 luni de la explozia din 17 octombrie 2025
INEDIT Acest vlogger danez a comandat un singur mititel în Piața Obor. Câți bani i s-au cerut
07:28
Acest vlogger danez a comandat un singur mititel în Piața Obor. Câți bani i s-au cerut
ACTUALITATE 17 Martie, calendarul zilei: Patrick Duffy (Bobby Ewing, din Dallas) împlinește 77 de ani, Giovanni Trapattoni 87. Ilie Bolojan face 57 de ani
07:15
17 Martie, calendarul zilei: Patrick Duffy (Bobby Ewing, din Dallas) împlinește 77 de ani, Giovanni Trapattoni 87. Ilie Bolojan face 57 de ani
Mediafax
Surse: Trump a fost avertizat cu privire la posibile represalii iraniene împotriva aliaților din Golf
Digi24
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
Cancan.ro
Cum a aflat Rareș Cojoc că Andreea Popescu îl înșela cu Dan Alexa. Suspiciunile s-au confirmat în cel mai dur mod
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Cine este amiralul care conduce războiul — și calculele politice — în conflictul lui Trump cu Iranul
Mediafax
Un meteorolog a căzut de pe trotinetă în timp ce transmitea în direct la un post de televiziune
Click
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”
Digi24
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
Cancan.ro
Palme și umilințe! Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador
Ce se întâmplă doctore
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Motorina a trecut de 9 lei și benzina s-a scumpit cu 15 bani! Unde se vinde cel mai ieftin carburant și ce urmează
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Oamenii de știință au transformat sticle de plastic în medicament pentru boala Parkinson
SPORT Lovitură dură pentru naționala României. Jucătorul de bază al lui Lucescu s-a accidentat și ar putea rata barajul cu Turcia. Ce verdict au dat medicii
08:42
Lovitură dură pentru naționala României. Jucătorul de bază al lui Lucescu s-a accidentat și ar putea rata barajul cu Turcia. Ce verdict au dat medicii
RĂZBOI Ofensivă ucraineană în forță în Zaporojie. Orașul Melitopol, ocupat de ruși, zguduit de explozii și incendii. Sistemele de apărare rusești, distruse
08:36
Ofensivă ucraineană în forță în Zaporojie. Orașul Melitopol, ocupat de ruși, zguduit de explozii și incendii. Sistemele de apărare rusești, distruse
SPORT U Cluj a învins CFR în derby. Iuliu Mureșan face anunțul despre situația lui Daniel Pancu
08:29
U Cluj a învins CFR în derby. Iuliu Mureșan face anunțul despre situația lui Daniel Pancu
CONTROVERSĂ Cum ar fi scăpat Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, din bombardamentele israeliene. „A ieșit să facă ceva și trebuia să se întoarcă”
08:02
Cum ar fi scăpat Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, din bombardamentele israeliene. „A ieșit să facă ceva și trebuia să se întoarcă”
EDUCAȚIE Simulare Evaluare Națională la Română. „Poate unul din 500 reușește să facă un atribut din pronume personal „eu””
07:57
Simulare Evaluare Națională la Română. „Poate unul din 500 reușește să facă un atribut din pronume personal „eu””
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 18: Ambasada SUA din Irak, lovită după un atac cu drone. Trump spune că a testat reacția NATO pe tema Ormuz: „Nu avem nevoie”
07:17
🚨 Lupte în Orient, ziua 18: Ambasada SUA din Irak, lovită după un atac cu drone. Trump spune că a testat reacția NATO pe tema Ormuz: „Nu avem nevoie”

