Vicepremierul lui Bolojan anunță începerea REFORMEI: „Am mână liberă”

Cristina Corpaci
08 nov. 2025, 13:40, Știri
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat într-o intervenție televizată că Ilie Bolojan i-a dat „mână liberă” să facă reformă în România. 

Mandatul pe care Oana Gheorghiu l-a primit, pe 30 octombrie când a depus jurământul, este de reforme, de digitalizarea și de debirocratizare. Mai mult, aceasta spune că șeful Executivului nu i-a cerut nimic.

„Nu mi-a spus nimic să nu fac. Domnul Bolojan mi-a dat, mi-a spus, ca am mână liberă să fac lucruri să… Cum vă ziceam, e a cincea zi. Ce facem acum, în momentul ăsta, este să definim clar lucrurile pe care le avem de făcut. Mandatul meu este un mandat de reformă, de digitalizare, de debirocratizare. Și o să le iau pe rând. Ce înseamnă reformă? Înseamnă, în primul rând, reforma companiilor de stat”, a declarat Oana Gheorghiu, la Digi 24.

Numire cu scandal a noului vicepremier

Sorin Grindeanu a ieșit public și i-a cerut premierului să nu o numească pe Oana Gheorghiu în funcția de vicepremier, ca urmare a declarațiilor sale anti-americane, numindu-l pe Trump și pe JD Vance „golani”.

„Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunși la Casa Albă, tratează un om”, scria Oana Gheorghiu, în februarie 2025, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

