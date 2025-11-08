Prima pagină » Știri politice » Sucelile lui Nicușor Dan. Azi îl susține pe Drulă pentru București, ieri îl voia pe Băluță. În campanie promitea solemn, „nu mă voi implica”. Cum a schimbat Nicușor Dan onestitatea cu oportunitatea odată instalat la Cotroceni

08 nov. 2025, 13:26, Știri politice
În „România Onestă” a lui Nicușor Dan, promisiunile sunt făcute doar pentru a fi încălcate. În campania electorală, actualul președinte al României a insistat și chiar a „dat cu subsemnatul” că TVA nu va crește. Românii s-au convins, ulterior, că „impetuozitatea” demnă de o cauză mai bună a lui Nicușor Dan a fost doar praf în ochii alegătorilor. Ceea ce a urmat, însă, a depășit toate previziunile.

Nicușor Dan se sucește după cum bate vântul, iar exemplul „Primăria Capitalei” este unul sugestiv. Spunea că nu susține pe nimeni, apoi a afirmat că îl susține pe Daniel Băluță, iar ulterior a fost prezent la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Muncipiului București.

Faza I – „Pe neutralitate”. Nicușor Dan: „Bucureștenii vor ști singuri să aleagă care este primarul potrivit”

În data 13 mai 2025, cu 5 zile înainte să fie ales președinte al României, Nicușor Dan a afirmat că nu va susține niciun candidat la Primăria Generală a Capitalei.

Primarul general al Bucureștiului și candidat independent la președinția României a declarat, în cadrul dezbaterii electorale de la Antena 3, că nu se va implica în campania electorală pentru desemnarea noului edil al Capitalei.

Bucureștenii vor ști singuri să aleagă care este primarul potrivit, în ipoteza în care eu ajung președinte. Nu mă voi implica în campania electorală, a afirmat Nicușor Dan în campania electorală.

Faza II – Nicușor Dan se sucește: „Daniel Băluță!”

Nu a trecut decât puțin timp și Nicușor Dan – aflat tot în campanie electorală – a „uitat” subit ce declarase referitor la imparțialitatea sa.

Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Nicușor Dan a spus, nonșalant, că îl susține pe Daniel Băluță în cursa pentru Primăria Capitalei.

Întrebat de moderator pe cine ar alege să preia funcția de primar al Capitalei, Nicușor Dan a răspuns fără să stea pe gânduri: „Daniel Băluță! Un vot, un cetățean!”

Faza III – Nicușor Dan se sucește din nou și e prezent la lansarea lui Drulă

În data de 2 noiembrie 2025, după ce trecuseră cîteva luni de la prima promisiune – că nu va susține pe nimeni -, încălcată în emisiunea lui Măruță de la Pro TV, Nicușor Dan sare, din nou, peste barierele constituționale.

Nu-l mai susține pe Daniel Băluță – primarul Sectorului 4 – pentru Primăria Capitalei, ci pe Cătălin Drulă (USR). Nicușor Dan a participat la lansarea oficială a lui Cătălin Drulă, cel care i-a și copiat sloganul și îl menționează neîncetat.

„Veți avea în mine un partener”, l-a asigurat pe scena lansării Nicușor Dan pe Cătălin Drulă.

Nicușor Dan, alături de Cătălin Drulă, la lansarea candidaturii acestuia pentru Primăria Capitalei

De altfel, Nicușor Dan și-a făcut o „regulă” din a-și încălca promisiunile pe care le-a făcut în campania electorală, iar Gândul a prezentat o listă lungă a acestor promisiuni fără acoperire în fapte. (toate detaliile AICI)

