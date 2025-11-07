Oana Gheorghiu rupe tăcerea după acuzațiile că ar fi plătit campanii „antisuveraniste”: „Nicio vedetă nu a primit BANI de la Dăruiește Viață”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a reacționat, printr-o postare pe Facebook, după apariția unor acuzații privind activitatea sa în cadrul asociației „Dăruiește Viață”. Gheorghiu dezminte categoric informațiile potrivit cărora fondurile din donații ar fi fost redirecționate către campanii politice sau artiști, precizând că toate proiectele au fost realizate transparent, în beneficiul pacienților și al spitalelor publice din România.

Oana Gheorghiu, cofondatoare a asociației Dăruiește Viață și recent numită vicepremier în cabinetul Bolojan, a transmis joi un mesaj ferm în urma unor acuzații apărute în spațiul public, potrivit cărora ONG-ul ar fi finanțat campanii „antisuveraniste” prin intermediul unor vedete sau influenceri din mediul online.

Într-o postare pe Facebook, Oana Gheorghiu a calificat afirmațiile ca fiind false și toxice, explicând că ele reprezintă o campanie de dezinformare menită să afecteze imaginea asociației și a celor care au susținut-o de-a lungul anilor.

„De când am acceptat funcția de vicepremier, se discută foarte mult în spațiul public despre activitatea mea la Daruieste Viata și despre Dăruiește Viață. Este o reacție normală și mă așteptam la asta. Și vă asigur că îi respect pe toți, și pe cei care mă critică, și pe cei care mă apără. Am muncit enorm în toți acești ani, alături de colegele mele. Am trăit momente de bucurie, dar și clipe în care am strâns din dinți și am mers mai departe, chiar și atunci când părea imposibil.Chiar și atunci credeam că nu mai pot. Dăruiește Viață este și va rămâne mereu o parte din mine. Am liniștea omului care a muncit cu bună-credință, respectând legea, promisiunile și încrederea celor care au fost alături de noi. Oricine poate să nu fie de acord cu activitatea mea, cu abordările mele, cu valorile mele. Dar eu știu că am respectat întotdeauna legea, mi-am onorat promisiunile și am lucrat pentru binele celorlalți. Fiecare proiect făcut la Dăruiește Viață a fost pentru a schimba lucrurile în bine. Copiii bolnavi de cancer au fost principalii beneficiari. Banii strânși au fost folosiți exact așa cum am promis, iar cheltuirea lor a fost prezentată transparent”, a scis Oana Gheorghiu pe rețelele de socializare.

„Niciodată, absolut nicio vedetă nu a primit bani de la Dăruiește Viață”

Oana Gheorghiu a explicat că inițial nu a intenționat să răspundă acuzațiilor, însă a decis să intervină public în momentul în care unele trusturi media au susținut în mod fals că ONG-ul ar fi direcționat fonduri din donații pentru campanii politice sau propagandă.