Mihai Tănase
07 nov. 2025, 09:02, Știri politice
Oana Gheorghiu rupe tăcerea după acuzațiile că ar fi plătit campanii „antisuveraniste”: „Nicio vedetă nu a primit BANI de la Dăruiește Viață”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a reacționat, printr-o postare pe Facebook, după apariția unor acuzații privind activitatea sa în cadrul asociației „Dăruiește Viață”. Gheorghiu dezminte categoric informațiile potrivit cărora fondurile din donații ar fi fost redirecționate către campanii politice sau artiști, precizând că toate proiectele au fost realizate transparent, în beneficiul pacienților și al spitalelor publice din România.

Oana Gheorghiu, cofondatoare a asociației Dăruiește Viață și recent numită vicepremier în cabinetul Bolojan, a transmis joi un mesaj ferm în urma unor acuzații apărute în spațiul public, potrivit cărora ONG-ul ar fi finanțat campanii „antisuveraniste” prin intermediul unor vedete sau influenceri din mediul online.

Într-o postare pe Facebook, Oana Gheorghiu a calificat afirmațiile ca fiind false și toxice, explicând că ele reprezintă o campanie de dezinformare menită să afecteze imaginea asociației și a celor care au susținut-o de-a lungul anilor.

„De când am acceptat funcția de vicepremier, se discută foarte mult în spațiul public despre activitatea mea la Daruieste Viata și despre Dăruiește Viață. Este o reacție normală și mă așteptam la asta. Și vă asigur că îi respect pe toți, și pe cei care mă critică, și pe cei care mă apără.

Am muncit enorm în toți acești ani, alături de colegele mele. Am trăit momente de bucurie, dar și clipe în care am strâns din dinți și am mers mai departe, chiar și atunci când părea imposibil.Chiar și atunci credeam că nu mai pot. Dăruiește Viață este și va rămâne mereu o parte din mine. Am liniștea omului care a muncit cu bună-credință, respectând legea, promisiunile și încrederea celor care au fost alături de noi.

Oricine poate să nu fie de acord cu activitatea mea, cu abordările mele, cu valorile mele. Dar eu știu că am respectat întotdeauna legea, mi-am onorat promisiunile și am lucrat pentru binele celorlalți. Fiecare proiect făcut la Dăruiește Viață a fost pentru a schimba lucrurile în bine. Copiii bolnavi de cancer au fost principalii beneficiari. Banii strânși au fost folosiți exact așa cum am promis, iar cheltuirea lor a fost prezentată transparent”, a scis Oana Gheorghiu pe rețelele de socializare.

„Niciodată, absolut nicio vedetă nu a primit bani de la Dăruiește Viață”

Oana Gheorghiu a explicat că inițial nu a intenționat să răspundă acuzațiilor, însă a decis să intervină public în momentul în care unele trusturi media au susținut în mod fals că ONG-ul ar fi direcționat fonduri din donații pentru campanii politice sau propagandă.

„Sunt însă nevoită să intervin. Pentru că în ultimele zile, o televiziune și câteva site-uri au susținut fals că Dăruiește Viață și eu personal am redirecționat fonduri din donații pentru prin intermediul unor artiști.

Această campanie de dezinformare nu lovește doar în mine. Lovește în sutele de mii de oameni care au donat, în medicii și asistentele care lucrează astăzi în spitalul construit din acei bani, și mai ales în copiii care primesc tratament și speranță datorită lor.

Este o încercare toxică de a nega realitatea și de a compromite cel mai amplu proiect făcut de societatea civilă în acești ani. Și este inacceptabil pentru mine să tac în aceste condiții.

De aceea spun și aici, limpede, adevărul: Niciodată, absolut nicio vedetă, influencer sau persoană publică care a susținut Dăruiește Viață nu a primit bani de la asociație. Toate campaniile au fost făcute pro bono, din dorința de a face bine. Asociația nu a strâns bani pentru cazuri medicale individuale.

Toți banii colectați au mers către proiecte de construcție, renovare și dotare a spitalelor publice din România. Toate cheltuielile sunt auditate anual și publicate transparent pe www.daruiesteviata.ro, unde oricine poate verifica totul, până la ultimul leu”, a adăugat Gheorghiu.

