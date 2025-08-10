Vizita președintelui din Republica Moldova, în presa de peste Prut: „Nicușor Dan, servicii electorale pentru Maia Sandu”

Nicușor Dan s-a aflat, sâmbătă, într-o vizită neoficială în Republica Moldova. Jurnaliștii moldoveni au scris că a fost o vizită neanunțată. Maia Sandu și Nicușor Dan au fost filmați și fotografiați împreună la Festivalul Lupilor din Orheiul Vechi.

Președintele Nicușor Dan, îmbrăcat lejer într-o cămașă albă s-a fotografiat alături de Maia Sandu,într-o ținută lejeră, compusă din pantaloni și un tricou.

În urma acestei vizite la festival, mulți jurnaliști din Republica Moldova au titrat evenimentul ca fiind unul în care președintele României își arată susținerea pentru următoarele alegeri.

Timpul.md a TITRAT: Nicușor Dan, servicii electorale pentru Maia Sandu.



„Nicușor Dan a rezolvat toate problemele economice ale României și a dat fuga la Festivalul Lupilor, în Republica Moldova, unde a făcut baie de mulțime alături de președinta Maia Sandu. Preşedintele României, Nicuşor Dan, se află într-o vizită privată în Republica Moldova. El a fost văzut, sâmbătă seara, alături de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la ”Festivalul Lupilor”, organizat în Rezervaţia Naturală ”Orheiul Vechi”, au mai scris jurnaliștii de la Timpul.md.

Ziarul de Gardă titrează: Nicușor Dan se află într-o vizită privată în R. Moldova. Acesta a fost surprins alături de Maia Sandu la un festival la Orheiul Vechi.

Jurnaliștii au realizat și o galerie foto cu Maia Sandu și Nicușor Dan. Aceștia citează o altă sursă Fără filtre și vorbesc despre faptul că Nicușor Dan se află în R. Moldova într-o vizată privată și nu are anunțate întâlniri oficiale.

TV8.MD, cel mai citit site din Republica Moldova a TITRAT: /VIDEO/ Apariție neașteptată: Maia Sandu și Nicușor Dan, printre spectatori la Festivalul Lupilor.

Jurnaliștii au prezentat filmulețe cu cei doi. Întrebat de jurnaliști ce l-a motivat să vină la eveniment, liderul de la Cotroceni a subliniat că este un „festival de calitate”.

NewsMaker.md anunță: Nicușor Dan, vizită neanunțată la Orheiul Vechi, alături de Maia Sandu FOTO/VIDEO

Jurnaliștii citează One TV și precizează că „vizita lui Nicușor Dan în Republica Moldova nu a fost anunțată în prealabil nici de Președinția României, și nici de Președinția Republicii Moldova”.

Ziarulnational.md nu a intrat în detalii. Aceștia au scris un scurt articol cu titlul: Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la un festival din Orheiul Vechi în cadrul unei vizite private în Republica Moldova.

În urma acestei vizite, nici Maia Sandu și nici Nicușor Dan nu au avut nicio reacție pe paginile lor de pe rețelele sociale.

Alegeri parlamentare 2025

Pe 28 septembrie 2025, în Republica Moldova vor avea loc alegerile parlamentare ordinare pentru alegerea celor 101 deputați în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a, unicul organ legislativ și reprezentativ suprem al poporului. Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși în listele electorale.

Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2025 va începe pe 29 august și se va încheia pe 26 septembrie.

