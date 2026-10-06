Daniel Zamfir susține că Sorin Grindeanu putea face majoritate și obținea și voturile unor membri PNL dacă era desemnat premier

Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Daniel Zamfir, vicepreședinte PSD, a delcarat că Partidul Social Democrat ar fi putut construi o majoritate parlamentară stabilă alături de aripa conservatoare a Partidului Național Liberal dacă Sorin Grindeanu primea mandatul pentru Palatul Victoria. Daniel Zamfir a subliniat că formațiunea avea deja pregătit un plan clar și există o frustrare foarte mare pentru cele 4 desemnări ale lui Nicușor Dan, toate fiind din zona de dreapta. Luni, 05 octombrie, Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu premier. Emisiunea integrală poate fi urmărită aici.

Aripa conservatoare a liberalilor ar fi susținut un Cabinet condus de Sorin Grindeanu

Daniel Zamfir a precizat că, în cazul în care Sorin Grindeanu ar fi fost desemnat premier, PSD ar fi reușit să formeze o majoritate. Vicepreședintele PSD a susținut că o parte importantă a liberalilor din zona conservatoare, nu a „PNL-ului progresist al lui Bolojan”, ar fi fost de acord să intre la guvernare alături de PSD.

„Știți cum e și cu majoritatea? Eu cred că, dacă l-ar fi desemnat pe Sorin Grindeanu premier, am fi adunat acea majoritate. De unde? Din start vă spun că o parte, cred importantă și mult mai importantă, din zona conservatorilor PNL, adică nu PNL-ul progresist al lui Bolojan, ar fi fost de acord să intre într-o guvernare cu noi, fără doar și poate”, a declarat Daniel Zamfir.

Daniel Zamfir: „Bolojan e cea mai detestată persoana din România”

Acesta a mai menționat că nu este vorba doar despre cei 15-16 liberali care au votat, ci despre un număr mult mai mare. Vicepreședintele PSD a susținut că Ilie Bolojan, în ciuda speranțelor pe care liberalii și le-au pus în el, este în acest moment „probabil persoana cea mai detestată în România”.

„Și nu vorbim numai de acei 15-16 care au votat, ci mult mai mulți, pentru că Ilie Bolojan, cu toată speranța pe care și-o puseseră PNL-iștii în el, Ilie este în momentul ăsta probabil persoana cea mai detestată în România”, a adăugat Daniel Zamfir la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

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Eșecul nominalizării lui Sorin Grindeanu a provocat nemulțumiri majore în PSD

Daniel Zamfir l-a atacat pe Nicușor Dan pentru desemnările pe care le-a făcut în ultimele luni. Vicepreședintele PSD susține că formațiunea era convinsă că Sorin Grindeanu o să fie următoare propunere a președintelui după cele 4 eșuate.

„Am venit clar cu această decizie de a-l nominaliza pe Sorin Grindeanu și am constatat că, după patru eșecuri, nu am nominalizat până la urmă pe Sorin Grindeanu, lucru pe care cu toții îl așteptam”, a spus Daniel Zamfir la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Daniel Zamfir spune că PSD se simte frustrat din cauza deciziei lui Nicușor Dan

Daniel Zamfir a menționat că este un sentiment de frustrare în rândul reprezentanților PSD pe care și-au exprimat-o astăzi după ședința de partid. Sorin Grindeanu a spus la sediul partidului că i-a fost „clar”, în urma negocierilor de la Palatul Cotroceni, de luni, că Nicușor Dan nu va desemna un premier din PSD.

„Este un sentiment de frustrare uriașă în rândul partidului, care s-a și exprimat astăzi în ședința pe care am avut-o. Foarte mulți colegi au refulat astăzi. Ați văzut în spațiul public o parte a discuțiilor pe care le-am avut acolo. Au fost mai multe și mai contondente unele dintre ele, pentru că, vă repet, cred că niciun coleg nu a început discuția fără să vorbească despre asta, despre așteptările pe care le aveam, despre dorința noastră”, a menționat Daniel Zamfir la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Daniel Zamfir spune că programul de guvernare al social-democraților era finalizat pentru preluarea guvernului

Daniel Zamfir a declarat că partidul avea programul de guvernare pregătit și e convins că România are nevoie de un guvern cât mai rapid. Acesta a precizat că PSD era hotărât, alături de Sorin Grindeanu, să intre la guvernare și să repare o parte dintre erorile făcute.

„Noi suntem cu programul de guvernare gata, la cheie. Ne-am pregătit foarte serios pentru lucrul ăsta. Suntem convinși că România are nevoie de un guvern cât mai rapid. Suntem hotărâți sau eram, cel puțin, cu Sorin Grindeanu să intrăm la guvernare, să îndreptăm din erorile făcute”, a spus vicepreședintele PSD Daniel Zamfir.

Luca Niculescu, desemnat de Nicușor Dan pentru formarea Guvernului

Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, după ultima rundă de consultări cu partidele politice. Fostul ambasador al României la Paris este a patra încercare a președintelui, după cele trei nominalizări – Eugen Tomac, Adrian Veștea, respectiv Siegfried Mureșan – care au eșuat în încercarea de a forma următorul Executiv cu puteri depline.

Luca Niculescu are nevoie de votul a minim 233 de deputați și senatori

Criza guvernamentală a prelungit blocajul administrativ și a împiedicat adoptarea rectificării bugetare necesare pentru încheierea anului financiar. Învestirea unui nou Executiv impune votul a minimum 233 de deputați și senatori din totalul celor 465 de aleși ai Parlamentului României.

Partidul Social Democrat, care deține cel mai numeros grup parlamentar, cu peste 150 de mandate, a solicitat oficial mandatul de prim-ministru după căderea Cabinetului condus de premierul demis Ilie Bolojan. După patru încercări eșuate de formare a unei echipe ministeriale sprijinite de coaliții de dreapta, negocierile s-au reorientat către nominalizarea lui Luca Niculescu.