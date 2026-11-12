Mario de Mezzo îl acuză pe senatorul AUR Titi Stoica că a venit beat la o emisiune TV

Scandal în platoul emisiunii „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”! Mario De Mezzo a lansat acuzații la adresa unui fost parlamentar AUR, despre care a susținut că ar fi venit băut la o emisiune TV. Senatorul Ciprian Iacob a ripostat și l-a provocat pe primarul Slatinei să vorbească despre Ludovic Orban și scandalul izolelor de 7.000 de euro. Ulterior senatorul AUR Ciprian Iacob spusese despre De Mezzo că „zgâria la ușile AUR”. Urmărește întreaga emisiune aici.

Mario De Mezzo povestește un episod controversat cu un parlamentar AUR

Mario De Mezzo a relatat un episod în care Ciprian Titi Stoica ar fi venit băut la o emisiune de la Realitatea TV, la care participase și primarul Slatinei. De Mezzo a susținut că l-a sunat atunci pe George Simion pentru a-i cere să intervină și să-l scoată pe Stoica din emisiune, deoarece comportamentul acestuia afecta imaginea partidului.

Primarul a afirmat că Ciprian Titi Stoica nu a răspuns apelurilor, iar ulterior reprezentanții AUR ar fi luat legătura cu producătorii emisiunii, în urma cărora prezentatorul Laurențiu Botin l-ar fi scos pe Stoica din platou. De Mezzo a adăugat că îi poate vorbi senatorului AUR Ciprian Iacob, care îl atacase ulterior cu ideea că „zgârie pe la ușile AUR”, despre mai multe persoane din AUR pe care le consideră lipsite de caracter.

În replică, Ciprian Iacob i-a sugerat primarului să vorbească despre Ludovic Orban, pe care l-a asociat cu scandalul izoletelor de 7.000 de euro și despre care a spus că ar fi colegul său de partid. Mario De Mezzo a respins afirmația și a precizat că Orban nu este colegul său de partid.

Mario De Mezzo: Eu vă pot vorbi și despre Ciprian Titi Stoica, care a venit beat la o emisiune de la Realitatea TV, la care am participat împreună. Era beat, iar eu l-am sunat pe Simion să vină să-l ia din emisiune, pentru că făcea rău partidului dumneavoastră, dintr-un spirit de fair-play față de activitatea politică pe care o desfășurați. Îi suna telefonul, domnule Iacob, iar el respingea apelurile. Oamenii de la partidul dumneavoastră i-au sunat pe producători, iar Laurențiu Botin l-a scos afară din emisiune. Verificați! Dacă vreți să vă vorbesc despre oameni lipsiți de caracter din AUR, vă pot vorbi.

Ciprian Iacob: Mai bine vorbiți despre Ludovic Orban, cel cu izoletele de 7.000 de euro, care cred că este colegul dumneavoastră de partid.

Mario De Mezzo: Nu este colegul meu de partid.

Cine este Titi Stoica, fostul parlamentar AUR

Ciprian-Titi Stoica este senator AUR de Timiș, ales la alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024. Acesta a mai ocupat un mandat de deputat în perioada 2020-2024. În prezent, este secretar al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții din Senat și membru al Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități.

A fost sancționat după ce l-a numit „nazist” pe un deputat

În martie 2022, Ciprian-Titi Stoica a fost sancționat cu avertisment de Comisia juridică a Camerei Deputaților, după ce l-a numit „nazist” pe deputatul minorității germane Ovidiu Ganț. Incidentul avusese loc în timpul unei ședințe a Comisiei pentru regulament, în februarie 2022.

Potrivit sesizării formulate de Grupul parlamentar al minorităților naționale, Stoica a repetat acuzația și a făcut referire la o presupusă legătură între Forumul Democrat al Germanilor din România și fostul Grup Etnic German din România. Biroul permanent al Camerei Deputaților a validat raportul Comisiei juridice privind sancționarea parlamentarului.

A votat de două ori la bugetul de stat

Un alt episod controversat a avut loc în martie 2021, când deputatul AUR a votat de două ori la dezbaterile privind bugetul de stat, inclusiv în locul unui coleg absent. Stoica și-a recunoscut greșeala și a afirmat că nu a cunoscut regulile parlamentare privind votul electronic.

„Am greșit și îmi asum”, a declarat atunci parlamentarul.

George Simion a anunțat excluderea sa din AUR după un scandal legat de alcool

În iunie 2023, Ciprian-Titi Stoica a fost din nou în centrul unui scandal, după ce mai mulți parlamentari PSD și PNL au susținut că acesta i-ar fi sunat în timpul nopții și le-ar fi adresat injurii și amenințări. Unii dintre cei care au reclamat incidentul au afirmat că deputatul s-ar fi aflat în stare de ebrietate.

Deputatul PSD Gheorghe Șoldan a relatat în plenul Camerei Deputaților că Stoica l-ar fi sunat după ora 1:00 și ar fi început să îl înjure. La rândul său, Laura Vicol, care conducea atunci Comisia juridică, a spus că a primit apeluri din partea parlamentarului între orele 1:00 și 3:00 dimineața.

George Simion a anunțat atunci că Stoica va fi exclus din partid și a susținut că acesta avea o problemă cu alcoolul.

„Omul ăsta are o problemă cu alcoolul, e un păcat. Ştiam de problema lui, a recidivat. Mulţi români suferă de această patimă. Nu face cinste nici partidului nostru, nici Parlamentului României, cum nici cei de la PSD şi PNL nu fac cinste Parlamentului României. Da, o să-l excludem din rândurile noastre pe domnul deputat Ciprian Titi Stoica. Trebuie să fim intransigenţi, dacă vrem să curăţăm Parlamentul acela şi noi alegem de fiecare dată să dăm un exemplu”, a declarat liderul AUR în 2023.

În replică, Ciprian-Titi Stoica nu a negat că și-a sunat colegii, însă a susținut că nu putea consuma alcool deoarece urma un tratament medical. Acesta a candidat pe listele AUR la alegerile parlamentare din 2024 și a obținut un mandat de senator.