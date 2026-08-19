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Radu Marinescu critică protestul pentru Dominic Fritz: ”Unii cheamă la miting nu pentru integritatea funcției publice, ci împotriva ei”

Elena Popescu
Radu Marinescu critică protestul pentru Dominic Fritz: ”Unii cheamă la miting nu pentru integritatea funcției publice, ci împotriva ei”
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Radu Marinescu, fostul ministru al Justiției, a reacționat după mobilizarea de la Timișoara în sprijinul primarului Dominic Fritz. Politicianul a criticat mesajele celor care cer menținerea acestuia în funcție.

Marinescu susține că, la 36 de ani de la Revoluția din 1989, protestele din Timișoara ajung să aibă, un obiectiv contrar principiilor de integritate în exercitarea unei funcții publice.

”După 36 de ani de la Revoluție, la Timișoara, unii cheamă la miting nu pentru integritatea funcției publice ci împotriva ei. Să iasă lumea în stradă pentru ca abuzul de funcție să se soldeze cu păstrarea ei. Trist”, a scris fostul ministru al Justiției pe pagina sa de Facebook.

Protest la Timișoara

Reacția fostului ministru vine în contextul disputei privind situația primarului Timișoarei, Dominic Fritz, după hotărârea Curții Constituționale. Magistraţii Curţii Constituţionale au decis, luni, că amendamentul cu privire la conflictul de interese din noua Lege ANI este constituţional, astfel că primarul Timişoarei, Dominic Fritz, ar trebui să părăsească funcţia la 30 de zile de la promulgarea textului de lege.

Prin urmare, Federația Inițiativa Timișoara și Alternativa Civică Timişoara pregătesc un miting  de susţinere pentru Dominic Fritz, miercuri, 19 august, de la ora 19.00, în Piaţa Operei din Timişoara. 

Textul adoptat de Parlament prevede încetarea mandatului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a noilor dispoziții, în condițiile prevăzute de lege. Dominic Fritz se află exact într-o asemenea situație, după hotărârea definitivă pronunțată de ÎCCJ în luna iunie.

Agenția Națională de Integritate a stabilit că, în anul 2020, edilul a aprobat un referat privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal. Documentația tehnică aferentă proiectului fusese realizată de firma unui arhitect care îl împrumutase pe Fritz cu 25.000 de lei pentru finanțarea campaniei electorale din 2020.

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